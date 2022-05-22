نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 10 جنية بس بديل الكريم شانتيه لتزيين الكيكة بمكونين فقط من منزلك هتعملي كيلو شانتيه جامد !! في المقال التالي

يعتبر الكريم شانتيه من المكونات المهمة جدًا في تزيين الكعكات والتورتة والكيك حيث تقوم الكثير من السيدات بشرائه من الخارج لعمل الحلويات الشهية المختلفة التي يحبها الأطفال والكبار علاوة على احتواء الكريم شانتيه على بعض المواد المفيدة للجسم ولكن ما يعرقل شرائه في بعض الأحيان في أنه قد يكون غالي الثمن أو أقل جودة أو مضاف إليه بعض المواد الصناعية ولكن هناك الكثير من الطرق المبتكرة لعمل بديل الكريم شانتيه بمكونين فقط وسوف نوضح طريقة عمله خلال تلك المقال بأقل المقادير الممكنة وأبسطها والمتوفرة في كل منزل بطريقة شهية ولذيذة ومميزة وموفرة. طريقة عمل بديل الكريم شانتيه في المنزل بمكونين فقط توجد طرق عديدة لعمل الكريم شانتيه سوف نتناول أبسطها خلال تلك السطور باستخدام مكونين فقط المكونات عدد ٥ من بياض بيض.

نصف كوب من النشا. طريقة التحضير نقوم بإحضار البيضة ونقوم بفصل بياض البيض عن الصفار ونقوم بضربه بواسطة مضرب البيض.

نقوم بإضافة نصف كوب من النشا إلى بياض البيض ونعمل على خلطهما جيدًا بواسطة المضرب اليدوي لمدة ربع ساعة حتى يصبح القوام ثقيل مثل قوام الكريم شانتيه.

نقوم بوضع كريم الشانتيه في الثلاجة ونتركه لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات وبذلك يكون الكريم شانتيه جاهز للاستعمال.

وبهذه الطريقة نكون قد قومنا بإحضار الكريم شانتيه باستخدام مكونين فقط بدون الحاجة إلى شرائه من الخارج بأقل المكونات المتوفرة في المنزل وبطريقة صحية ومضمونة بدون أي مواد حافظة. استخدامات الكريم شانتيه توجد استخدامات عديدة للكريم شانتيه سوف نوضح أهمها خلال السطور التالية يمكن وضع الكريم شانتيه على الكيك والتورتة والكعكات.

يمكن استخدام الكريم شانتيه على الايس الكريم بأنواعه المختلفة.

يمكن وضع الكريم شانتيه على سلطة الفواكه.

يمكن إضافته للفطائر المختلفة.

يمكن إضافته للفطائر المختلفة. يمكن استخدام الكريم شانتيه للمشروبات المختلفة مثل الهوت شوكلت والنسكافيه والقهوة. أهمية الكريم شانتيه فعلاوة على طعمه الشهي فيوجد فوائد عديدة للكريم شانتيه سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور يساعد الكريم شانتيه في مد الجسم بالكالسيوم والفسفور نظرًا لما يحتويه من كمية عالية من بياض البيض المفيد جدًا للجسم.

يساعد في إعطاء نكهة مميزة ولذيذة للكثير من الحلويات. عمر شويل - جدة ب 10 جنية بس بديل الكريم شانتيه لتزيين الكيكة بمكونين فقط من منزلك هتعملي كيلو شانتيه جامد !! - ثقفني

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