نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مشروب السحلب الساخن بمكونات وقوام مظبوط وبطعم ومذاق أول مرة تدوقيه في المقال التالي
السحلب من أوائل المشروبات الشتوية التي يقبل عليها جميع الناس، ومشروب السحلب يفضله الكبار والصغار لأن له طعم يختلف عن باقي المشروبات، وللسحلب فوائد كثيرة لأنه يحتوي علي عناصر غذائية تفيد جسم الإنسان ويدخل في مكونات السحلب النشا والحليب والنشا، وهذه المكونات تمنح طاقة ودفئ للجسم، ويقدم مشروب السحلب في المناسبات، ويمكن التحكم في سمك السحلب فبعض الناس يفضل تناوله ثقيل عن طريق إضافة كمية أكثر من مسحوق السحلب، والبعض الآخر يفضل تناوله خفيف عن طريق تزويده بالحليب، ويفضل تناول كوب السحلب في أي وقت من أوقات اليوم، وما أجمل من تناول كوب السحلب الساخن بأنواعه المختلفة في ليالي البرد القارس فيعطي القوة والحيوية والنشاط، ومشروب السحلب اللذيذ يمكن عمله بإضافة نكهات متعددة مثل سحلب بالفراولة وسحلب بالموز وسحلب بالكيوي وسحلب بالتفاح ويمكن عمله بكوكتيل الفواكه ويمكن عمل السحلب بالمكسرات وهذا من أشهر أنواع السحلب ويعطي طاقة أكثر، وللسحلب فوائد صحية كثيرة فهو يقوي جهاز المناعة ويعالج قرحة المعدة.
مكونات طريقة عمل كوب السحلب الساخن
- كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبيب
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من المكسرات
- سكر حسب الرغبة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق السحلب البودرة
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من جوز الهند
- نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر
للتزين
رشة من القرفة
فستق مجروش
طريقة عمل كوب السحلب الساخن
- أولا نقوم بتحضير إناء مناسب لعمل السحلب ونضع به كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق السحلب البودرة ويتم تقليبهم على البارد ثم نرفعه على نار هادئة جداً.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الزبيب والمكسرات والسكر وجوز الهند وماء الزهر مع التقليب المستمر حتى لا يتكون تكتلات بالسحلب ونتركه علي النار مع التقليب حتى الغليان.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير كوب مناسب ثم نسكب فيه السحلب ثم نقوم برش حبة من القرفة أو فستق مجروش علي حسب الرغبة، ويقدم كوب السحلب الساخن ويصبح جاهز للتقديم بإستخدام هذه الطريقة بألذ طعم وأجمل شكل.
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