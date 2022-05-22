نصف حبة طماطم واسحري الجميع ببياض وصفاء بشرتك من أول استعمال تزيل البقع الداكنة هتخليكي قمر 14

بياض الجسم والتخلص من الأسمرار والبقع الداكنة من المظاهر الجمال التي تبحث عنها الكثير من السيدات إلى أنها تعطي الثقة بالنفس وتساعد في التخلص من الأحراج وخاصة للعرايس الجدد الذين يرغبون في التخلص من الاسمرار وبياض البشرة والجسم والتخلص من اسمرار حول الشفاه واختلاف الالوان الوجه نتيجة التعرض لأشعة الشمس لذلك استطعنا أن نجد الحل في نصف حبة طماطم حيث تعرف الطماطم أنها غنية بالمعادن والفيتامينات وتساعد على تفتيح البشرة وإزالة بقايا البقع الداكنة وتوحد لون البشرة وتخلصنا من النمش والكلف وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيف يمكن بنصف حبة الطماطم تبييض البشرة وتفتيحها والتخلص من جميع مشاكلها .

وصفة نصف حبة طماطم لتفتيح البشرة

عندما نتحدث عن هذه الوصفة نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة متوفرة في كل منزل وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

نصف حبة طماطم.

نشا.

طريقة التحضير:

نحضر نصف حبة الطماطم ونقوم بغمسها في النشا.

نقوم بفرك الوجه والجسم بالطماطم والنشا وسوف نلاحظ بمدى البياض الناصع والتخلص من جميع مشاكل البشرة.

نقوم بغسل البشرة بعد جفاف الوصفة عليه.

يمكن ترطيبها بعد ذلك بوضع الكريمات والزيوت التي لدينا.

وصفة حبة الطماطم لتفتيح البشرة

تتوفر مكونات هذه الوصفة في كل منزل دون شراء أي مكونات أخرى من الخارج وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

حبة طماطم.

ملح.

طريقة التحضير:

نحضر حبة الطماطم ونقوم بغسلها جيدا ونقوم بقسم حبة الطماطم إلى نصفين.

نأخذ نصف كل حبة طماطم ونقوم بغمسها في الملح.

نقوم بفرك البشرة بها وسوف يعمل الملح مع الطماطم بفعالية كبيرة في تنشيط الدورة الدموية للبشرة.

يساعد الملح على تقشير الجلد الميت والقضاء على الأسمرار تمام.

تقوم الطماطم بمد البشرة بالمعادن والفيتامينات التي نحتاجها.

فوائد الطماطم للبشرة

لم يقتصر دور الطماطم على الطبخ واكلها فقط بل لها فوائد كثيرة للبشرة نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..