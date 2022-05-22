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تساقط الشعر من أكبر المشكلات التى تواجه السيدات والفتيات وحتي الفتيات صغار السن والرجال أيضا فالحنة الطبيعية أفضل علاج لهذه المشكلة فمشكلة تساقط الشعر تجعل الشعر خفيف وقصير وشكله غير جيد وغير جذاب، ومشكلة تساقط الشعر لها عدة أسباب وعوامل منها إستخدام المجففات الكهربائية مثل السيشوار الذي يصدر ذبذبات تعمل على تجفيف الشعر المبلل بالماء، وحمل السيدات والرضاعة تعمل على تساقط الشعر، وتعرض الشعر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتغطية الشعر المبلل بالماء، وتمشيط الشعر بفرشاة ذات أسنان ضيقة، وكثرة وإستخدام الشامبو والصابون وصبغات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تعمل على تساقط وجفاف الشعر، ونقص الحديد في الدم، وعدم إتباع نظام غذائي صحي وسليم. مكونات طريقة عمل خلطة الحنة لتكثيف الشعر ومنع تساقطه كمية من الحنة الطبيعية تناسب حجم الشعر

حبة واحدة من بياض بيضة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

كمية من الماء تناسب حجم الحنة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير البصل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت القرنفل

فرشاة طريقة عمل خلطة الحنة لمنع تساقط الشعر وتكثيف الشعر قبل تحضير الخلطة نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء لإزالة أي دهون أو زيوت عالقة بالشعر ثم يتم تجفيفه بمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به الحنة وبياض البيضة والزبادي والنشا وزيت الزيتون والماء وعصير الليمون وعصير البصل والكركم وزيت القرنفل، ونقوم بمزج هذه المكونات جيدا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتوزيع خليط الحنة علي الشعر كله بإستخدام فرشاة ذات أسنان واسعة، وخاصة جذور وفروة الرأس نقوم بتدليك هذه المنطقة جيداً حتى تتغلغل بداخلها وتعمل على تغذيتها فبالتالي ينمو الشعر بكثرة ويمنع تساقطه.

ونترك خلطة الحنة علي الشعر لمدة ساعة ونغطيها بكيس من البلاستيك.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع حتي نحصل على شعر كثيف وغير متساقط بإستخدام الحنة. عمر شويل - جدة لو عندك حنة تعالي أقولك هتخلي شعرك كثيف بدون فراغات وخالي من الشيب المبكر نهائياً أزاي - ثقفني

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