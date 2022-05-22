نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر طبيعي منزلي لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة الجلد الميت وأي بقع داكنة من أول مرة في المقال التالي

بمكونات بسيطة ومتوفرة فى كل منزل وبتكاليف رخيصة الثمن وفي متناول الجميع يمكن تحضير خلطة لتقشير الوجه بمواد طبيعية مثل جوز الهند والسكر والقهوة والعسل والليمون وزيت الجوجوبا فهذه الخلطة تعمل على تفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، وهذه الخلطة من مميزاتها أنها تناسب جميع أنواع البشرة مثل البشرة الدهنية أو البشرة الجافة أو البشرة المختلطة أو البشرة الحساسة فتلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلي تقشير الوجه لأن التقشير الطبيعي آمن علي البشرة ولا يسبب أي أمراض أو حساسية فتقشير الوجه له فوائد كثيرة منها إزالة الرؤوس السوداء وتفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة. مكونات طريقة عمل مقشر طبيعي للوجه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخزامى

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا الأبيض طريقة عمل خلطة طبيعية لتقشير الوجه في البداية نقوم بتنظيف الوجه جيداً بالماء الفاتر وإزالة أي دهون أو كريمات أو مكياج بالوجه ثم نقوم بتجفيفه جيداً

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخزامى وملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة وإثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وزيت جوز الهند والسكر والعسل الأبيض وعصير الليمون وزيت الجوجوبا وزيت اللوز والنشا الابيض ثم نقوم بمزج هذه المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخزامى وملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة وإثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وزيت جوز الهند والسكر والعسل الأبيض وعصير الليمون وزيت الجوجوبا وزيت اللوز والنشا الابيض ثم نقوم بمزج هذه المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض. وبعد ذلك نقوم بوضع الخلطة على الوجه ونوزعها جيداً بشكل دائري وبلطف ثم نترك الخلطة على الوجه لمدة ساعة.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بفرك الخلطة من علي الوجه ثم نقوم بغسله جيداً بالماء البارد ونكرر وضع الخلطة مرتين في الأسبوع ولمدة شهر حتي نحصل على وجه مشرق ولامع وجذاب بإستخدام تلك الخلطة الطبيعية. عمر شويل - جدة مقشر طبيعي منزلي لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة الجلد الميت وأي بقع داكنة من أول مرة - ثقفني

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