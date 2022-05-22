اقوي كريم كوري لتفتيح البشرة 7 درجات سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

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من منا لا تتمنى الحصول على البشرة الزجاجية أو التي تشيه بياض الثلج، والتي تتمتع بها جميع النساء في دولة كوريا، حيث تتميز النساء هناك ببشرة شديدة البياض وخالية من أي بقع أو حبوب وذات مظهر شبابي مهما تقدم العمر، ويرجع هذا لاتباع النساء هناك لعدة عادات بسيطة ولكن لها تأثير كبير على مظهر البشرة ومن هذه العادات: اقوي كريم كوري لتفتيح البشرة 7 درجات ربع كوب من الشاي الأخضر.

ربع كوب من العرقسوس البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

كوبان من الماء. طريقة التحضير نخلط الماء مع العرقسوس ونرفع الخليط على النار.

نترك الخليط على النار لمدة عشر دقائق.

في هذه الأثناء نخلط ربع كوب من الماء الساخن مع الشاي الأخضر ثم نضيف الخليط إلى خليط العرقسوس وتخلط جيدا.

بعد مرور خمس دقائق نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد.

نصفي الخليط السابق ونضيف له ماء الورد والجلسرين ونخلط جيدا.

نضع الخليط في زجاجة بخاخ ونستخدمه مرة واحدة قبل النوم على بشرة نظيفة.

بعد شهر من المواظبة على استخدام هذا الخليط نلاحظ تغير كبير في لون البشرة. وصفة الأرز والنشا لتبيض البشرة ربع كوب من الأرز المطحون.

ربع كوب من النشا.

ثلث كوب من ماء الورد. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات السابقة سويا حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

يمكن إضافة ملعقة إضافية من ماء الورد إلى الخليط في حالة عدم الحصول على خليط كريمي بكمية ماء الورد المذكورة في الأعلى.

نوزع الخليط على البشرة بعد تنظيفها جيدا.

نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع وبعد مرور شهر من المواظبة نلاحظ تغيير كبير في لون البشرة. نصائح للحصول على بشرة بيضاء النوم لمدة لا تقل عن ثمان ساعات يوميا.

شرب كميات كبيرة من الماء بمعدل لترين يوميا.

ممارسة الرياضة وخاصة الكارديو ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع الواحد.

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