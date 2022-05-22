غيري شكلك وأصبغي شعرك بنفسك بالحنة المنزلية وحوليه للون البني الفاتح بدون أي ضرر

صبغ الشعر من الأمور التي تعتني بها أغلبية السيدات ويرغبون دائما في تغيير لون شعرهم فمن أجمل الألوان التي يمكن أن نقوم بصبغ الشعر بها هو اللون البني سواء البني الفاتح أو الغامق، فهذا اللون يناسب جميع ألوان البشرة بيضاء أو سمراء وقد توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن يتم صبغه بكل سهولة، ومن ضمن هذه الطرق هي إستعمال الصبغات الكيميائية التي تباع في المحلات أو في الصيدليات أو التي يتم إستخدامها في صالونات التجميل، ولكن من المعروف أن هذه الصبغات تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتدهوره ومع كثرة إستخدام الصبغة الكيميائية على الشعر، فقد تظهر عليه بعض المشاكل ومنها تساقط الشعر بإستمرار ويحدث جفاف له بشكل ملحوظ وغير ذلك فقد يكون الشعر خشن وتظهر به مشكلة الشيب فقد يزداد ظهور الشعر الأبيض قبل أوانه.

مكونات خلطة لصبغ الشعر باللون البني الفاتح

خمس ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النسكافية.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ربع كوب كبير من ماء الورد.

فرشاة أسنان قديمة.

بونيه.

طريقة عمل خلطة لصبغ الشعر باللون البني الفاتح