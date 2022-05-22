نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات سحرية لتنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات 10 سنين في المقال التالي
تنظيف الجهاز الهضمي من الأمور المهمة التي يجب أن يهتم بها الناس للحفاظ على صحتهم وخاصة القولون لأن القولون أكثر عرضة للسموم والتلوث لأن عند تناول وجبات غذائية غير صحية وخاصة تناول الوجبات السريعة من الشارع التي هي أكثر عرضة للتلوث فكل هذا يعمل على تراكم السموم على جدران الأمعاء والقولون مما يسبب الكسل في وظائف القولون، والقولون الذي يقوم بإمتصاص الماء والأملاح من الطعام الغير مهضوم، ويعمل أيضا على إخراج الفضلات الصلبة خارج الجسم، والقولون به بكتيريا نافعة تعمل على تكوين الغازات في الأمعاء، وغازات البطن تعتبر مشكلة من مشكلات الجهاز الهضمي التي تواجه العديد من الناس، وتتكون عادة بعد تناول الوجبات الدسمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والزيوت، وعند تناول العلكة يدخل الهواء إلي الجهاز الهضمي فيسبب وجود الغازات في البطن، والتنفس عن طريق الفم وإبتلاع كمية أكبر من الهواء، وتنازل المشروبات الغازية وتناول البقوليات بكميات كبيرة مثل الفول والفاصوليا.
المشروبات الطبيعية والصحية التي تعمل على تنظيف القولون
- مشروب الزنجبيل مع الماء والعسل نحضر كوب به ماء دافئ ونضيف إليه ملعقة من الزنجبيل وملعقة من العسل الأبيض ويتم تناوله يومياً.
- مشروب العصائر بالتفاح والليمون يتم تحضير أي نوع العصير الطازج مضافاً إليه التفاح والليمون ويتم تناوله فهذا يعمل على إزالة السموم.
- الماء الفاتر مع إضافة قليل من ملح البحر ويتم تناوله ثلاث مرات في الأسبوع فيعمل هذا على طرد السموم والطفيليات والبكتيريا.
- مشروب خل التفاح يتم تحضير كوب من الماء ونضع به خل التفاح مع العسل ويتم تناوله فهذا يعمل على إزالة السموم.
- مشروب عصير الخضراوات نعمل على مزج بعض من الخضراوات مثل الخيار والجزر والبقدونس والماء ويتم تناوله فهذا يعمل على طرد السموم من الجسم بشكل طبيعي.
- مشروب الكركم نحضر كوب به ماء دافئ ونضع به ملعقة كركم وحبة البركة والعسل والليمون فيتم تناول هذا المشروب صباحا وعلي معدة فارغة فيعمل هذا بشكل سريع على تنظيف القولون.
- وكلما قمنا بتناول هذه المشروبات فإن نظافة القولون ستكون سهلة وسريعة وبسيطة جداً.
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