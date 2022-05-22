مشروبات سحرية لتنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات 10 سنين

تنظيف الجهاز الهضمي من الأمور المهمة التي يجب أن يهتم بها الناس للحفاظ على صحتهم وخاصة القولون لأن القولون أكثر عرضة للسموم والتلوث لأن عند تناول وجبات غذائية غير صحية وخاصة تناول الوجبات السريعة من الشارع التي هي أكثر عرضة للتلوث فكل هذا يعمل على تراكم السموم على جدران الأمعاء والقولون مما يسبب الكسل في وظائف القولون، والقولون الذي يقوم بإمتصاص الماء والأملاح من الطعام الغير مهضوم، ويعمل أيضا على إخراج الفضلات الصلبة خارج الجسم، والقولون به بكتيريا نافعة تعمل على تكوين الغازات في الأمعاء، وغازات البطن تعتبر مشكلة من مشكلات الجهاز الهضمي التي تواجه العديد من الناس، وتتكون عادة بعد تناول الوجبات الدسمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والزيوت، وعند تناول العلكة يدخل الهواء إلي الجهاز الهضمي فيسبب وجود الغازات في البطن، والتنفس عن طريق الفم وإبتلاع كمية أكبر من الهواء، وتنازل المشروبات الغازية وتناول البقوليات بكميات كبيرة مثل الفول والفاصوليا.

المشروبات الطبيعية والصحية التي تعمل على تنظيف القولون