بملعقة خميرة غيرك شعرك 180 درجة وحولي الي خيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

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فرد الشعر بالخميرة، الكيراتين من وصفات فرد الشعر لفترة طويلة، لذلك تلجأ معظم الفتيات والسيدات إلى صالونات التجميل لفرد الشعر باستخدام الكيراتين الذى يستمر في تنعيم الشعر لمدة سنة، ولكن يحتوي الكيراتين على مواد كيميائية شديدة لفرد الشعر بالطريقة التي تلاحظينها، وبعد فترة من الاستخدام تجدين شعرك يتساقط ويضعف نموه ويصبح جاف، كما قد يسبب الكيراتين التهابات بشرة الرأس، والإصابة بحساسية شديدة، لذلك الإعتماد على كيراتين الخميرة الطبيعي أفضل من الصناعي الضار، حيث تساعد الخميرة على فرد وتنعيم الشعر، والتخلص من الشعر المجعد والخشن، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر.
فرد الشعر بالخميرة
يتعرض شعر الرأس إلى عوامل مختلفة تسبب في جفاف وخشونة بصيلات الشعر، لذلك تبحث الفتيات عن طرق فرده حتى تتمكن من تفريشه بسهولة، وتحافظ على جمال شعرها وأنوثتها، فمن الصعوبة فرد الشعر الخشن بالأدوات العادية، لذلك تلجأ الفتيات إلى استخدام وصفات الفرد طويلة المدى، وتعتبر الخميرة من أفضل العلاجات للشعر الخشن المجعد، لذا يتم تحضير المكونات التالية الوصفة.
- ملعقة من الحليب كبيرة.
- ملعقة من الخميرة الفورية صغيرة.
- 1 ملعقة من العسل صغيرة.
- صفار بيضة.
- غطاء بلاستيكي.
طريقة فرد الشعر بالخميرة
تفضل الفتيات الشعر ناعم الملمس المفرود، الذى يزيد من جمالها وكذلك يسهل تفريشه، ولكن الشعر الخشن والمجعد يزعج جميع الفتيات، حيث يصعب تفريشه وكذلك يكون شكله الخارجي مزعج، لذلك يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية للفرد، وتعتبر الخميرة من الأدوات المنزلية سريعة المفعول في فرد الشعر وتنعيمه، لذا يمكن استخدامها من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نضع الحليب والعسل في وعاء ونقلبهم وبعدها نضيف الخميرة ونستمر في التقليب حتى الامتزاج.
- بعدها نضع الخليط في مكان دافئ لمدة عشر دقائق.
- نضيف صفار البيضة إلى الخليط السابق ونقلب جميع المكونات.
- نقوم بفرد الشعر وتقسيمه ونوزع الخليط على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.
- لابد من تفريش الشعر بالفرشاة بعد فرد الخليط عليه.
- نضع الغطاء البلاستيكي على الرأس بعد توزيع الخليط عليه.
- تليها خطوة وضع فوطة مبللة بالماء الساخن فوق غطاء الرأس.
- نترك المزيج على الرأس لمدة نصف ساعة.
- يغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً.
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