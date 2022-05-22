مقشر القهوة الرهيب لتفتيح وتبييض الوجه والجسم وإزالة البقع الداكنة من أول أستخدام

تهتم كل فتاة وإمرأة بالعناية والإهتمام بالبشرة وهذا الإهتمام يظهر من خلال تنظيف الوجه بإستمرار وخاصة إذا كانت البشرة مليئة بخلايا الجلد الميتة والتي تجعلها باللون الغامق ومن هنا ترغب جميع الفتيات في تبييض الوجه، فقد توجد عدة أسباب وراء إسمرار البشرة ومن ضمن هذه الأسباب هي التعرض لأشعة الشمس بطريقة كثيرة وبشكل دائم، وكذلك الإسمرار يظهر نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة كما ذكرنا ومن المعروف أن توجد عدة أنواع للبشرة ومنها هي البشرة الدهنية أو البشرة الجافة، فالبشرة الدهنية عندما تكون داكنة اللون فهي تكون بسبب تراكم الدهون عليها بكثرة فنتركها بدون تنظيف لأن هذه البشرة تفرز زيوت بشكل كثير، أما بالنسبة للبشرة الجافة فتكون باللون الغامق في فصل الشتاء بالتحديد وذلك بسبب شدة البرودة وتعرضها الكثير للماء، وقد توجد بالبشرة مشاكل عديدة غير مشكلة الإسمرار وهي مشكلة حب الشباب أو البقع الداكنة أو الهالات السوداء أو المسام الواسعة وغير ذلك الكثير.

مكونات كريم القهوة لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه