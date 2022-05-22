ماسك الكركم للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

ماسك الكركم للوجه، تنتشر منتجات العناية الخاصة بتفتيح البشرة بمختلف الأسواق ومحلات مستحضرات التجميل، إلا أن جزء كبير يظل يشكل خطراً على البشرة، نظراً لاحتواء تلك المنتجات على مواد كيميائية غير آمنة على البشرة تماماً،لهذا نستعرض لكي سيدتي بعض الوصفات الطبيعية الخاصة بتفتيح البشرة باستخدام مسحوق الكركم وبعض العناصر المتوفرة داخل كل منزل، والتي ستمنحك نتيجة فورية فور تطبيقها، حيث يلعب الكركم دوراً فعالاً في تفتيح البشرة وإكسابها النضارة والحيوية، إذ أنه يحتوي على العديد من المكونات الطبيعية والفيتامينات (سي، ب 6)، ومضادات الأكسدة، التي من شأنها تحفيز الكولاجين والذي يحفز بدوره نمو خلايا جديدة، كما يعمل الكركم على توحيد لون البشرة، من خلال مساهمته في القضاء على أي تصبغات أو كلف أو بقع داكنة قد توجد بالبشرة بطريقة صحية وآمنة، كما يعمل على تنقيتها، ومساعدتها على التخلص من الخلايا الميتة والأوساخ العالقة بها.

ماسك الكركم للوجه

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون

بياض بيضة واحدة

زيت زيتون

نصف معلقة من عصير الليمون

ماء ورد

طريقة التحضير

قومي بخفق بياض البيضة جيداً.

أضيفي مقدار الكركم إلى البياض، حتى يصبح الخليط متجانساً، ثم أضيفي عصير الليمون وماء الورد إلى الخليط.

قلبي الخليط جيداً، ثم قومي بفرده على بشرة وجهك، ودعيه لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف تماماً.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً حتى تحصلي على بشرة بيضاء صافية ونقية.

وصفة الكركم والخيار لتبيض البشرة

نصف معلقة من مسحوق الكركم

نصف ثمرة خيار

طريقة التحضير