نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشيش طاووق السوري الأصلي فى المنزل بالخلطة والتتبيله السرية للمطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشيش طاووق من الاكلات الشهية والمميزة. وهو من الاكلات المنتشرة فى الوطن العربي لما يتميز به من مذاق وطعم لذيذ وشهى. وكما انه من الاكلات المفضلة لدى الجميع والمحببة لدى الكبار والصغار .وتعد تتبيله الشيش طاووق من اهم الخطوات اللازمة فى طريقة التحضير وهى أساس نجاح الوصفة. ومن خلال هذا المقال نتعرف على اسرار التتبيلة الهامه فى طريقة عمل الشيش طاووق السوري

. خطوات تحضير الشيش طاووق

تعتبر طريقة تحضير الشيش طاووق فى المنزل سهله وبسيطة. وتستطيع جميع ربات البيوت ان تقوم بتحضيرها وتجهيزه وذلك بخطوات سهله. ولكن يجب اتباع الخطوات التأليه فى طريقة عمل التتبيلة وطريقة التجهيز. وذلك من اجل الحصول على شيش طاووق شهى ولذيذ افضل من المطاعم.

المكونات والمقادير

فى العادة تكون المكونات والمقادير التي يتم استخدامها تكون حسب الحاجة وعدد الأشخاص ويمكن زيادة وتقليل الكميات حسب الرغبة. وفى هذه الوصف سوف نستعمل حبتان من الدجاج.

مكونات التتبيلة اللازمة للشيش طاووق

حبتان من الدجاج.

ثم كوب من الزبادي.

مع ملعقة من الفلفل الأسود.

أيضا ربع كوب من زيت الذرة او زيت الزيتون.

مع ربع كوب من عصير الليمون الحامض.

ثم ملعقة من البهارات المشكلة.

مكعبان من مرقة الدجاج.

كذلك ملعقة من البابريكا.

حبه من البصل المفروم.

سبع حبات من الثوم المفروم.

حبه كبيرة من الطماطم المفرومة.

أيضا ملعقة من الملح.

كذلك ملعقة من الزعتر.

ثم ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

رشه خفيفة من القرفة.

للتزيين

ثلاث حبات من الطماطم شرائح سميكة.

مع ثلاث حبات من البصل شرائح سميكة.

كذلك اربع حبات من الفلفل قطع سميكة.

خطوات تحضير وعمل الشيش طاووق

طريقة تجهيز الدجاج والتتبيله

أولا يتم تقطيع الدجاج الى قطع متوسطة سواء الصدر او الاوراك.

يتم غسل قطع الدجاج جيدا بالماء ويترك يصفى حتى تجهيز التتبيلة.

فى وعاء مناسب يتم وضع جميع مكونات التتبيلة وتخلط جيدا حتى نحصل على خليط متجانس القوام.

ثم نضع قطع الدجاج فى التتبيلة مع فرك قطع الدجاج بالتتبيله جيدا من الداخل والخارج وتحت الجلد.

نقوم بوضع الدجاج بالتتبيله فى الثلاجة لمدة لا تقل عن خمس ساعات حتى تتبل جيدا وكلما طالت المدة كان ذلك افضل.

طريقة التسوية