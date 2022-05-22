نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب، الرموش الطويلة من علامات جمال المرأة وكذلك الحواجب، حيث أن الوجه بدون رموش وحواجب يكون غير لائق تماما وغريب وملفت للأنظار، كما أن شعر الرموش الخفيف يكون غير مناسب، وكذلك الحواجب يسببان تغيير شكل الوجه، لذا عند معاناة أي فتاة من ضعف شعر الرموش أو الحواجب تبحث عن طرق تكثيفه حتى يصبح شكلهم مميز، حيث تستخدم معظم الفتيات اقلام الكحل لتكثيف شعر الحواجب و الماسكارا لتكثيف الرموش الخفيفة، ولكن تسبب هذه الأقلام تساقط الشعر مع كثرة الاستخدام، لذلك لابد من علاجهم بوصفات طبيعية حتى يصبحوا ملائمين مع الوجه، لذا سوف نستعرض لكم طرق تطويل الرموش وتكثيف الحواجب.

طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

أصبحت الزيوت الطبيعية وغيرها من المكونات الطبيعية قادرة على علاج مشاكل الشعر والبشرة، حيث تكون تلك المكونات بسيطة الثمن ومضمونة في المفعول، ولا تسبب أي أضرار عليهم، لذلك يفضل الكثير استخدامهم في حل تلك المشاكل، حيث هناك عدة وصفات طبيعية تعالج مشاكل تساقط شعر الرموش والحواجب وهي.

وصفة زيت الزيتون لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت التي تساهم في تغذية الشعر من بداية جذوره، حيث يساعد على تكثيف الشعر وزيادة نموه ولمعانه، ويمكن استخدامه من خلال استخدام فرشاة ماسكرا قديمة ونظيفة وبلها بزيت الزيتون، وتمريرها على شعر الحواجب والرموش، ويتم إتباع هذه الطريقة بشكل يومي حتى تحصلين على الكثافة المطلوبة.

وصفة زيت الخروع لتكثيف الحواجب والرموش

زيت الخروع من الزيوت قوية وسريعة المفعول، حيث يمكن استخدامه لتكثيف شعر الحواجب وتطويل شعر الرموش، من خلال تدليك الشعر مرتين في اليوم بشكل يومي حتى يصبح الشعر كثيف.

زيت جوز الهند

قد يرجع سبب تساقط شعر الحواجب والرموش إلى التقدم في العمر، أو نتيجة نقص بعض الفيتامينات في الجسم، لذلك استخدام زيت جوز الهند في تكثيف شعر الحواجب وتطويل الرموش يعد الحل الأمثل، لأنه من الزيوت الغنية بفيتامين هـ والحديد، ويساعد على سرعة نمو وكثافة الشعر، لذا يتم استخدامه بشكل يومي من خلال التدليك بأصابع اليد بعد بلها بالزيت حتى يتم تكثيف الشعر.