طريقة تحضير كيك الفانيليا الهشة والخفيفة في الخلاط في 10 دقائق بمكونات اقتصادية والطعم رائع

كيكة الفانيليا الهشة والخفيفة في الخلاط، الكيك يعد من أكثر الحلويات التي نقوم بشرائها وتناولها بشكل دائم سواء في جميع الأوقات حتى في المناسبات، وهناك طرق ونكهات كثيرة جدًا لتحضير الكيك ومن أحلى وأطعم تلك النكهات التي تعطي للكيك طعم مميز ورائحة رائعة هو الفانيليا كما أنه يزيد من قيمة الكيك الغذائية ويجعلها مفيدة جداً للصحة، وسنعرض لكم خطوات تحضير كيكة الفانيليا الهشة والخفيفة مثل الجاهزة أردنا أن نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة في التحضير وهو تحضيرها في الخلاط الكهربائي هكذا لن تأخذ منك سوي 10 دقائق فقط في تحضيرها.

كيكة الفانيليا

دائما يذهب الجميع إلى المطاعم والمحلات لتناول وشراء الحلويات وهذا لأنها تساعد على الشعور بالسعادة والفرح، ومن أكثر الحلويات التي نقوم بتناولها هي الكيك وهذا لأنها حلوي اقتصادية وطعمها مميز وجميل يعشقها الجميع، وهناك وصفات كثيرة جدًا لتحضير الكيك بأنواع مختلفة وطرق كثيرة، ولكن تظل الطريقة الأصلية والتقليدية من احلى الطرق، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير كيكة الفانيليا بطريقة سريعة وسهله وهي بالخلاط الكهربائي بدون مجهود، الطريقة هي:

2 كوب دقيق منخول.

ربع كوب من الماء.

2 بيضة.

باكيت من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

نصف كوب حليب.

كوب سكر.

نصف كوب زبدة طرية.

2 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير كيكة الفانيليا

الكيك والبحث عن طرق ووصفات إضافات للكيك، تعد هذه التساؤلات من أكثر الأشياء التي تبحث عنها جميع الأمهات، وهذا لأن الأطفال و جميع أفراد الأسرة يفضلون تناول الكيك على الإفطار أو بين الوجبات وهذا لأنه من اخف المقبلات الحلوي، ولكن يريدون التنوع في تحضير الكيك ويملون من الطرق التقليدية، ولذلك قدمنا لكم طريقة رائعة ومغذية وهي كيكة الفانيليا، طريقة التحضير هي: