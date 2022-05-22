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مما لاشك فيه أن الشيب يظل مشكلة كبيرة تواجه معظم السيدات، حيث يسبب لهن الإحراج أمام الآخرين، وبالتالي تلجأن إلى صبغ شعرهن بشكل متكرر، بما يضر بالشعر ويجعل ظهور الشعر الأبيض أسرع، ويلعب القرنقل دوراً فعالاً في القضاء على الشعر الأبيض، نظراً لفوائده الكثيرة، والتي تتمثل في تغذية الشعر ومساعدته على استعادة لونه الأصلي، علاوةً على احتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات التي تكسبه اللمعان والحيوية. وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا ربع كوب من زيت القرنفل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

نصف كوب من السمسم.

نصف كوب من زيت الخردل.

كمية مناسبة من الكريم المرطب. طريقة التحضير في إناء زجاجي، قومي بمزج الزيوت معاً بشكل جيد.

ثم قومي بإضافة مقدار الكريم المرطب إلى خليط الزيوت، وامزجيهما جيداً، حتى يصبح قوامهما متماسك.

وزعي الماسك على كامل أجزاء شعرك بالتساوي، مع التركيز على الجذور والأطراف.

قومي بتغطية شعرك بإحكام، واتركي الماسك لمدة (3-4 ساعات)، حتى تتشرب بصيلات الشعر الزيوت بشكل كامل.

اغسلي شعرك من الماسك بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع شعرك، ثم رطبي شعرك باستخدام أي نوع بلسم، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

لتلاحظي تغير لون شعرك، قومي بتكرار ذلك الماسك 3 مرات أسبوعياً. وصفة زيت القرنفل والقهوة للتخلص من الشعر الأبيض ربع كوب من مسحوق القرنقل.

ملعقتين من القهوة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ثلاث أكواب من الماء.

إناء أو ووعاء يصلح للنار. طريقة التحضير قومي بسكب الماء الدافئ في الوعاء الزجاجي، ثم أضيفي مقدار القرنفل المطحون إلى الماء، وقلبيهما جيداً حتى يمتزجا معاً.

ثم قومي بإضافة القهوة وزيت الزيتون إلى الخليط، واخلطيهما بشكل جيد، حتى تحصلي على خليط ذي قوام متماسك.

ضعي الوعاء بالمكونات على النار، واتركيه حتى يصل لدرجة الغليان.

ارفعي الخليط من على النار، واتركيه حتى يبرد تماماً، ثم قومي بتوزيعه على كامل أجزاء شعرك.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 6 ساعات كاملة، ثم قومي بغسله بالماء الفاتر والشامبو، حتى تتخلصي من كل بقايا الخليط.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لتحصلي على أفضل النتائج، وستلاحظين تغير لون شعرك إلى اللون الأسود اللامع عمر شويل - جدة معجزة القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى - ثقفني

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