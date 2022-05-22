الأولى في مصر.. طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في المنزل بكل أسرارها بدون ماتفك أو تكش

طريقة عمل كفتة الحاتي حيث تعتبر من أهم الوصفات المحببة التي تقدم في الكثير من الدول بخلاف مصر وذلك بسبب المكونات والعناصر التي تضاف إليها وتعطيها مذاق رائع خصوصا في طريقة الشوي على الفحم، لذلك نعرض لكم الوصفة الصحيحة لإعداد كفتة الحاتي داخل المنزل.

طريقة عمل كفتة الحاتي

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم

2 بصلة مفرومة

رغيف فينو

نصف كوب بقدونس مفروم

رشة من الفلفل الأسود

رشة من بهارات اللحم

ربع ملعقة صغيرة من بهارات المشويات

نصف ملعقة من البابريكا

رشة ملح

2 كوب من الماء

طريقة عمل الكفتة المشوية

لا بد من استخدام اللحم المفروم الذي يحتوي على نسبة دهون ثم يتم إحضار إناء واسع ويتم وضع العيش الفنيو مع كمية من الماء ويترك حتى يتفاعل جيدا مع الماء.

ثم يتم فرم البصل جيدا وفي إناء آخر يتم وضع اللحم المفروم مع البصل ويتم مزجهم جيدا ثم يتم وضع كل التوابل التي تم ذكرها في المكونات جيدا حتى تصبح عجينة متماسكة.

ثم يتم وضع البقدونس ويتم الخلط جيدا ثم يتم إزالة الماء الزائد من الفنيو ووضعه على عجينة الكفتة والمزج جيدا ثم يتم وضع الكفتة على أسياخ خشبية وتوضع على الشواية الفحم وتترك لمدة 30 ساعة حتى تطهى جيدا وتأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة.

طريقة عمل كفتة الكبابجي

المكونات

لحم مفروم

بصل مفروم

بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

يتم وضع مقلاة على النار وبها ملعقة من الزيت ويتم وضع البصل والفلفل الأسود حتى يتغير لونه ثم نضع اللحم المفروم والبقدونس مع البصل ونمزج جيدا حتي تطهى جيدا وبعد أن تهدأ من الحرارة يتم تشكليها ووضعها في أسياخ خشبية وإدخالها الفرن وتترك حتي تطهى جيدا وتقدم ساخنة.

سلطة الحمص والطحينة مع الكفتة

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الطحينة

ربع ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

علبة من الحمص المسلوق

طريقة التحضير

يتم وضع كل المكونات سويا وخلطهم جيدا حتى يتم الحصول على مزيج متجانس وتقدم بجوار كفتة الحاتي.

طريقة عمل كفتة الحاتي حيث أنها من الوجبات الشهية التي تقدم في المطاعم والمحلات بأسعار باهظة، لذلك قدمنا لكم طريقة إعدادها داخل المنزل ببساطة وسهولة.