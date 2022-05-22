ماتشيليش هم..أفكار اقتصادية للغداء موفرة ومناسبة للميزانية ولذيذة ووداعاً للحيرة للستات المدبرة

تعاني الكثير من السيدات من غلاء أسعار الطعام وعدم القدرة على إكمال الشهر بالمصروف الخاص بالمنزل في حالة تناول اللحوم بشكل يومي، لذلك يبدأون في البحث عن أفكار اقتصادية للغداء توفر في مصروف المنزل وتساعد على الاقتصاد في الأموال للقدرة على ضبط الميزانية طوال الشهر، لكن تحتاج ربة المنزل معرفة بعض الأكلات الاقتصادية.

أفكار اقتصادية للغداء

من خلال هذا المقال يتم التعرف على بعض الأكلات الاقتصادية التي تعمل على ضبط المصروف طوال الشهر وهذه الأكلات هي

الكشري الأصفر مع البطاطس المقلية اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار مع البيض المسلوق والسلطة الخضراء، وبذلك تكون وجبة متكاملة تحتوي جميع العناصر الغذائية، وموفرة بشكل كبير.

المسقعة باللحمة المفرومة أو بدون على حسب القدرة المادية لكنها في الحالتين موفرة بشكل كبير لأنها لا تحتاج بجانبها إلا الخبز فقط.

وجبة البطاطس بالبيض وهي أكلة سهلة وسريعة وموفرة في نفس الوقت وفيها يتم تقطيع البطاطس مكعبات صغيرة ونقليها ونضعها على البيض المقلي مع تقليبهم مع بعض ولا تحتاج بجانبها سوى الخبز.

الرنجة وهي من الوجبات السريعة والسهلة والموفرة وينم تحضيرها مع الطماطم والبصل ومن الممكن تحضير بطاطس مقلية بجانبها.

الشكشوكة وهي من الأكلات الموفرة واللذيذة أيضًا والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا تحتاج سوى البيض و حبتان من الطماطم والبصل، ولا تحتاج بجانبها سوى الخبز.

المحشي بجميع أنواعه سواء كان محشي الكرنب أو الباذنجان أو الكوسة أو الفلفل ويمكن تناول البطاطس المقلية بجانبها والاستغناء عن اللحوم.

القرنبيط من الأكلات الموفرة أيضًا بجانب أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية ولا يحتاج سوى البيض والدقيق فقط لتحضيره، ولا يحتاج إلا إلى الخبز بجانبه.

الكشري المصري اللذيذ والمفضل للكثير من الأشخاص ولا يحتاج إلى اللحوم بجانبه.

في النهاية قد تحدثنا عن أفكار اقتصادية للغداء يمكن الاستعانة بها للقدرة على ضبط مصروف المنزل وذلك على حسب إمكانية كل فرد، وهذه الأكلات تحتوي على قيمة غذائية عالية لأنها يتواجد بها الكثير من العناصر الغذائية ويمكن تناولها للأطفال.