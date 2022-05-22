طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية السريعة بمقادير سهلة وبسيطة وبطعم هش وخفيف

تعد الحلويات من المأكولات التي لا يمكننا العيش بدونها لأنها مهمة في حياتنا حيث تعمل هذه الحلويات على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان بالإضافة إلى أنها تعمل وتمثل المصدر الأساسي في تغذية خلايا المخ ونشاطه، حيث توجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها البسبوسة والكنافة والجلاش وغيرها من الحلويات الأخرى المتعددة، حيث يعتبر الكيك من الحلويات الشهية التي يمكننا تناولها بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الكيك ومنها كيك الزبادي وكيك الشيكولاتة وكيك الفانيليا وكيك الشاي وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة، حيث يعتبر كيك الزبادي من الكيك اللذيذ الشهي الذي يمكننا تناوله في العديد من الأوقات خاصة في وقت الإفطار مع الشاي أو الحليب وغيرها من الاوقات الأخرى حيث يعتبر كيك الزبادي من أنواع الكيك السهلة التي يمكننا عملها بطريقة بسيطة ومكونات غير مكلفة تتواجد في كل منزل.

مكونات عمل كيك الزبادي

خمسة حبات من البيض.

عبوتان إثنان من الزبادي.

كوب واحد من الحليب.

كوب واحد من الزيت.

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

كمية من الشربات للتحلية.

طريقة عمل كيك الزبادي