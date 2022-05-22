وصفة صاروخية لملئ وإنبات فراغات الشعر وعلاج الصلع نهائياً شعرك هينمو بدون توقف

الشعر من الأشياء التي تجعل اي فتاة أو سيدة تظهر بشكل جميل لأن الشعر الطويل الناعم الكثيف يمثل زينة وجمال كل إمرأة، حيث تهتم الغالبية من الفتيات بالشعر والمحافظة عليه والعناية به حيث يستخدمون بعض الوصفات و الخلطات للمحافظة على جمال الشعر لعمل التسريحات المختلفة به حيث نلاحظ أن البعض من الفتيات يقومون بالمعاناة من مشكلات الشعر المختلفة ومنها مشكلة ظهور الفراغات والصلح حيث تسبب هذه المشكلة الضيق والتعب والحالة النفسية للكثير من الفتيات حيث يستخدمون بعض العلاجات التي تعمل على ملئ الفراغات في الشعر وتعمل على إنبات الشعر وتعتبر من العلاجات الشهيرة التي يستخدمها البعض من الفتيات هي إستخدام الحقن التي يتم أخذها في المراكز الطبية التي يتم أخذها بتكلفة عالية حيث تعتبر هذه الحقن تعمل على زراعة الشعر ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تسبب العديد من الامراض لأنها يتم أخذها في الرأس حيث تعمل على إصابة خلايا المخ والإصابة بالسرطانات المختلفة التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة، حيث يجب علي اي فتا تقوم بإستخدام هذه الطريقة عليها أن تتجنب إستخدام هذه الطريقة نهائيا للمحافظة على صحتنا.

مكونات عمل وصفة لملئ فراغات الشعر وعلاج الصلع بالمكونات الطبيعية

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة لملئ فراغات الشعر وعلاج الصلع