نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أسرار بلاد العجائب.. خلطة لتطويل الشعر وتكثيفة مجربة والنتيجة ستبدأ من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الطويل والكثيف حلم كل النساء لذا يبحث الكثيرون عن خلطة لتطويل الشعر وتكثيفة مجربة أكد الكثيرون فعالية بعض الوصفات الطبيعية في تكثيف الشعر وتطويله بمكونات بسيطة متوفرة في البيوت وخطوات سهلة بدلًا من استخدام بعض المستحضرات الكيميائية باهظة الثمن التي تلحق ضرر كبير بالشعر حيث تمد هذه الخلطات الطبيعية الشعر ببعض العناصر الفعالة.

خلطة لتطويل الشعر وتكثيفة مجربة

تسعى الكثير من النساء للحصول على شعر طويل وكثيف لذا تنفق الكثير على صالونات التجميل إلا أن هناك عدد من الوصفات الطبيعية المجربة القادرة على تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

وصفة صفار البيض

استطاعت هذه الوصفة تحقيق نتائج باهرة في عملية تطويل الشعر و تكثيفه بشهادة الكثير من النساء وذلك من خلال إتباع الآتي:

المكونات:

صفار بيضة واحدة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

قطرات من الماء.

الطريقة:

يخلط صفار البيض مع زيت الزيتون جيدًا.

بعد ذلك يضاف إليها مقدار قليل من الماء وتقلب المكونات معًا للحصول على قوام متماسك سهل الفرد.

ثم يوزع الخليط على الشعر مع مراعاة أن يكون الشعر جاف ونظيف.

بعد ذلك يترك على الشعر لمدة نصف ساعة.

ثم يغسل جيدًا بالماء والشامبو الملائم للشعر.

بالتالي للحصول على النتيجة المرجوة يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

وصفة الزيوت الطبيعية

أشار الكثيرون أن المداومة على هذه الوصفة تحقق نتائج باهرة وذلك بإتباع التالي:

المكونات:

كوب من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة واحدة من زيت الجوجوبا.

الطريقة:

تخلط المكونات السابقة معًا جيدًا للتأكد من امتزاج المكونات تمامًا.

بعد ذلك يوزع قناع الزيت على الشعر بالكامل مع مراعاة تدليك فروة الرأس جيدًا بهذا الخليط.

ثم يترك على الشعر لمدة ربع ساعة ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو.

بعد ذلك يفضل إتباع هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع قبل الاستحمام مباشرة وذلك للحصول على النتيجة المرجوة.

في نهاية مقال خلطة لتطويل الشعر وتكثيفة مجربة حيث تم التعرف على بعض الخلطات الطبيعية السحرية المجربة التي يتبعها عدد كبير من النساء للحصول على شعر طويل وكثيف في أسرع وقت وبتكلفة قليلة وبمكونات وخطوات بسيطة.