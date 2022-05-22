جمبري الغلابة.. طريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة لطعم تحفة وتتبيلة مظبوطة 100%لألذ أكلة اقتصادية

تعد البساريا واحدة من ضمن الأسماك البحرية التي يحبها العديد من الأشخاص سواء إن كانوا كبار أو صغار، البساريا هي عبارة عن صغار سمكة السردين، وقد يتم طهيها بعدة طرق فتقوم بعض الأمهات بعملها صينية مع الطماطم والفلفل والبصل، لكن طريقة عمل البساريا المقلية هي الطريقة المفضلة عند أغلب الأشخاص إذ أن قرمشتها هي السر وراء ذلك، لذلك سنقوم بعرض الطريقة في المقال.

طريقة عمل البساريا المقلية

من أجل أن تحصلي على البساريا المقلية وجعلها مقرمشة وذات طعم لذيذ، يمكنك اتباع الطريقة التي سوف نقوم بعرضها فيما يلي:

المكونات

نصف كيلو من سمك البساريا.

ونصف كوب من الدقيق الأبيض.

فصين كبيرين من الثوم البلدي.

القليل من الخل الأبيض.

عصير نصف ليمونة.

رشة من الكمون الناعم.

ورشة من الكزبرة الجافة.

رشة من الشطة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ونصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

حزمة من البقدونس الأخضر.

زيت نباتي للقلي.

طريقة البساريا المقرمشة

تحت الماء الجاري قومي بغسل البساريا جيدًا.

بعد ذلك اعصري نصف الليمون عليها، ولا تلقي قشرة الليمون.

ثم ضعي الخل على البساريا لمدة ثلاثة دقائق ثم قومي بغسلها مرة ثانية.

بعد ذلك ضعي الكمون على البساريا.

ثم قومي بوضع الشطة والكزبرة الجافة وقلبي.

بعد ذلك أضيفي إليهم الفلفل الأسود.

ثم ضعي الملح على المكونات وقومي بتذوقه حتى تتأكدي من الطعم.

بعد ذلك افرمي الثوم وضعيه على المكونات وقلبي الخليط جيدًا.

ثم اتركي الخليط جانبًا حتى تتداخل التوابل في البساريا.

بعد ذلك ضعي عليهم الدقيق، ثم قومي بوضع البساريا المخلوطة مع الدقيق في مصفاة.

ثم ضعي الزيت النباتي في الطاسة وضعيها على نار متوسطة واتركي الزيت حتى يغلي، وضعي معها قشر الليمون.

بعد ذلك ضعي البساريا في الزيت بعد أن تقومي بتحريكها بالمصفاة حتى يتساقط الدقيق الزائد لكي لا يحترق داخل الزيت.

ثم قومي بتهدئة النار ثم قلبي حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك قومي بفرم البقدونس وضعيه في طبق واخرجي البساريا على البقدونس وقدميها ساخنة.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل البساريا المقلية، فقد قمنا بعرض أفضل طريقة لها والتي تمتاز بالطعم اللذيذ لتواجد التوابل المختلفة معها، فقومي بتحضير هذه الوجبة المفيدة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والأوميجا اللازمة للجسم.