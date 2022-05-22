نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيضاء زي القشطة.. طريقة تنظيف الكرشة بدون دعك أو مجهود هتبقى فل ووداعاً للروائح الكريهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات من صعوبة شديدة في تنظيف الكرشة لأنها تحتاج إلى بذل مجهود كبير في تنظيفها لكي يتم الحصول على نظافة مثالية لكي يتم تناولها بأشهى طعم لها، لذلك يبحثون عن طريقة تنظيف الكرشة بكل سهولة ومن خلال الأسطر التالية يتم توضيح بعض الطرق التي يتم من خلالها تنظيف الكرشة بكل سهولة.

طريقة تنظيف الكرشة

يوجد بعض الطرق البسيطة التي يمكن استخدامها في تنظيف الكرشة للحصول على أعلى مستوى من النظافة ومن هذه الطرق الآتي:

طريقة التنظيف بالأسبرين

يستخدم الأسبرين في الحصول على أعلى درجة من النظافة للكرشة وانتشر استخدامه بين الكثير من السيدات في الفترات الأخيرة.

المكونات

3 حبة من الأسبرين.

مياه ساخنة جدًا.

طريقة التنظيف

يتم إحضار وعاء كبير يكفي لكمية الكرشة ويتم وضع فيه المياه الساخنة والأسبرين.

ويتم تقليب الأسبرين في المياه الساخنة حتى تذوب تمامًا.

يتم وضع الكرشة في الخليط وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ويتم إخراج الكرشة من الخليط وسوف يتضح الفرق بين قبل وضعها وبعده.

يتم شطف الكرشة بالمياه الجارية للتخلص من آثار الأسبرين قبل طهيها.

التنظيف بالدقيق

يعتبر الدقيق من أكثر المكونات التي تعمل على تنظيف جميع أنواع اللحوم والطيور والتخلص من رائحتها الكريهة.

المكونات

لتر من الماء الساخن.

ثلاثة ملاعق من الدقيق الأبيض.

طريقة التنظيف

يتم إحضار وعاء كبير يكفي لوضع الكرشة فيه، ويتم وضع الماء والدقيق فيه، ويتم تقليب الدقيق في الماء حتى يذوب الدقيق تمامًا.

ويتم وضع الكرشة في الخليط وتترك لمدة ربع ساعة حتى يتم تنظيفها بشكل جيد.

يتم شطف الكرشة من الدقيق تمامًا قبل طهيها.

التنظيف ببيكربونات الصوديوم

تعتبر بيكربونات الصوديوم من أكثر المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في التخلص من الطبقة السوداء الموجودة على الكرشة لكي يتم تنظيفها بكل سهولة.

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

مياه ساخنة.

طريقة التنظيف

يتم إحضار وعاء ويتم وضع الماء الساخن فيه ويتم إضافة بيكربونات الصوديوم فيها.

ويتم تقليب بيكربونات الصوديوم في الماء حتى يذوب تمامًا.

يتم وضع الكرشة في الخليط وتترك لمدة ربع ساعة.

بعد مرور ربع ساعة سوف تنبهرين من نتيجة التنظيف.

يتم شطف الكرشة بالماء للتخلص من آثار بيكربونات الصوديوم قبل الطهي.

في نهاية مقال طريقة تنظيف الكرشة يمكن الحصول على أعلى درجة من التنظيف عند اتباع إحدى الطرق التي تم ذكرها، وهذه الطرق لا تحتاج إلى بذل مجهود كبير، ولا تحتاج إلى فترة زمنية طويلة في التنظيف.