اكسير الشباب الدائم.. وصفة طبيعية للتخلص من الشيب نهائياً بدون صبغات سيعود كسواد الليل

من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجه الكثير منا هي الشيب وخاصةً إذا كنت في مرحلة الشباب، الأمر الذي يجعل الكثير يلجأ إلى التخلص منه باستخدام الصبغات، ولكن سرعان ما يبطل مفعولها ويرجع الشعر إلى طبيعته، لذلك نقدم لكم وصفة طبيعية للتخلص من الشيب دائمًا دون رجوعه مرة أخرى، وذلك بمواد تجعل شعرك تزيد كثافته ويصبح أكثر لمعان.

وصفة طبيعية للتخلص من الشيب

عندما تبحثين عن طريقة تخلصك من الشعر الأبيض و الشيب المبكر عليك فورًا اللجوء للوصفات الطبيعية التي لا تتلف الشعر وذلك من خلال الطرق التي سوف نعرضها عليك فيما يلي:

القهوة للتخلص من الشيب

تعتبر القهوة من أكثر المواد التي تساعد في التخلص من لون الشعر الأبيض بكل سهولة.

كل ما عليك فعله هو المواظبة على الخلطة التي نقدمها لك، حيث أنه عليك خلط ملعقتين كبيرتين من القهوة أو البن المطحون مع كوب كبير من الماء.

بعد ذلك اتركيه حتى يصبح باردًا.

ثم بعدها قومي بسكب الوصفة على شعرك واجعليها تتغلغل داخل الجذور.

بعد ذلك عليك بتركها لمدة لا تقل عن الثلث ساعة.

ثم قومي بشطف شعرك بالماء، فقط وكررها مرات عديدة خلال الأسبوع.

الشاي المغلي للتخلص من الشيب

أن الشاي من أكثر المواد الطبيعية التي تدخل في الكثير من الوصفات للشعر.

حيث يساعد على الترطيب واللمعان، كما أنه بأمكانه أن يخلصك من لون الشعر الأبيض بأسرع وقت.

وذلك من خلال خلط ملعقتان كبيرتان من الشاي الأسود مع كوبان من الماء الفاتر.

بعد ذلك يترك على النار حتى يغلي.

ثم يترك منقوع لفترة ثم بعدها يتم سكبه على فروة الرأس مع التمشيط.

بعد ذلك يغطى الشعر لمدة ساعة كاملة .

ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء.

بينما عليك المواظبة على هذه الوصفة لمدة شهر كامل حتى تستعيدي اللون الطبيعي لشعرك.

في نهاية الحديث عن وصفة طبيعية للتخلص من الشيب فقد قمنا بعرض أسهل الطرق للحصول على شعر ذات لون طبيعي خال من اللون الأبيض وذلك باستخدام الشاي المغلي، أو القهوة المغلية، وعليك أن تختار الوصفة المناسبة لك.