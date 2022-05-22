النشا وقشور الموز السحري: لتبييض البشرة بطريقة مدهشة ستصدمكم وتحدي2022

نقدم لكم النشا وقشور الموز السحري ، والان وداعا لرمي قشور الموز فاليوم سوف نتعرف علي طريقة كريم خطيرة ومدهش سحرية من النشا وقشور الموز فلا شك فيه، أن كلنا نبحث عن بشرة مشرقة ونضارة وناصعة البياض، إليكم الحل السحري مع هذا الكريم الفعال والمعروف عن الموز أنه يشد البشرة، ويعمل علي أزاله الخلايا الجلد الميتة وعلي تفتيح سريع وفوري للبشرة وعلي تقليل أخفاء التجاعيد، وما بالك لو اضافنا إليه النشا روعة التفتيح ويعمل هذا الماسك علي قفل المسامات الواسعة يعطي بشرة مشرقة ونضارة، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن طريقة عمل النشا وقشور الموز السحري لتبييض البشرة بطريقة مدهشة وخرافية وتحدي2022.

مكونات عمل النشا وقشور الموز السحري لتبييض البشرة من اول استخدام فوري

سوف نعرف مكونات هذا الكريم الروعة مكونات جدا بسيطة هي كما يلي:-

قشر موزة واحدة.

٢ملعقة من الأرز.

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من اللبن البودر.

١كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نقطع قشر الموز إلي قطع صغيرة ثم نضعها في وعاء ونضع عليه الأرز نضع كوب الماء. ثم نضعه على النار متوسطة حتى ينضج الأرز وقشور الموز. ثم نترك الخليط حتي يبرد تماما بعد ذلك نضعه في الخلاط الكهربائي نخلطه جيدا. بعد ذلك نصفيه بمصفاه صغيرة حتى نحصل علي قوام كريمي ثم نضع عليه النشا ونقلب جيدا. بعد ذلك نضع لبن البودرة ونقلب جيدا للحصول علي قوام ناعم جدا.

طريقة الاستخدام

إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية للغاية وتحدي:-

نغسل البشرة جيدا بغسول مناسب لكي تحظي بشرة نظيفة جدا.

ثم بعد ذلك نضع الكريم أو الخليط عليها ونفرده كويس ونتركه حتي يجف حوالي نصف ساعة.

ثم نفرك الماسك بطريقة حركات دائرية ثم نغسل الوجه بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات .

ملحوظة