الخلطة الملكية للتبييض بسر كريم النشا وماء الورد لبشرة أفتح 5 درجات وانسي التجاعيد بدون مكياج

يدخل النشا وماء الورد في العديد من الماسكات المفيدة للبشرة، إذ أن كونهم من المكونات الطبيعية جعل لهم العديد من الفوائد من أهمها تبييض البشرة، ولأننا يهمنا مساعدتكم سوف نقدم لكم أفضل كريم يمكنك استخدامه للحصول على بشرة نقية، حيث نقدم لكم كريم النشا وماء الورد وذلك بكل سهولة وبتكلفة لا تذكر.

كريم النشا وماء الورد

من أجل تحضير كريم يتناسب مع بشرتك ويجعلها أكثر رطوبة ونقاء، عليك إتباع الطريقة التي سوف نقدمها لك في السطور التالية:

المكونات

خمسة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

خمسة ملاعق صغيرة من عسل النحل.

كوب ونصف من اللبن الحليب.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

النشا وماء الورد للتبييض

احضري علبة بلاستيكية معقمة، وضعي بها اللبن الحليب.

بعد ذلك أضيفي إليه نشا الذرة وقلبي جيدًا حتى يذوب النشا داخل الحليب.

ثم ضعي عليهم عسل النحل وقلبي مرة ثانية.

بعد ذلك اسكبي عليهم ماء الورد وقلبي جيدًا.

ثم قومي بوضع زيت اللوز الحلو على المكونات، واستمري في التقليب حتى تجد أن الخليط أصبح شبيه للكريم.

بعد ذلك اغسلي وجهك جيدًا بماء دافئ وقومي بفركه حتى تتخلصي من الزيوت الموجودة ببشرتك.

ثم افردي قطعة من الكريم على وجهك.

بعد ذلك اتركي الكريم على وجهك لمدة لا تقل عن الثلث ساعة، ثم تخلصي من الكريم الموجود على بشرتك بغسل وجهك بالماء الدافئ.

ثم كرري استخدام هذا النوع من الكريم مرة صباحًا، ومرة مساءً حتى تحصلي على نتيجة مذهلة في وقت سريع.

فوائد كريم ماء الورد والنشا للبشرة

إليك عزيزتي الفوائد التي سوف تحصل عليها بشرتك بعد استخدام الكريم فيما يلي:

هذا الكريم يساعدك على الحصول على بشرة فاتحة في أسرع وقت.

استخدمي هذا الكريم للحصول على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد.

رطبي بشرتك باستخدام هذا الكريم.

في نهاية المقال الذي نتحدث فيه عن كريم النشا وماء الورد، فقد قدمنا لكم الطريقة التي يمكن تحضيره بها بسهولة دون تكلفة، كما عرضنا لك كيفية استخدامه والفوائد الكثيرة التي تحصلين عليها بعد استخدام كريم ماء الورد والنشا لما فيهم من فيتامينات هامة للبشرة.