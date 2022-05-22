نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجهيز انواع مختلفة من الاسماك بطريقة السنجاري والسمك الفليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر سمك النجارين من المأكولات المفضلة للكثير من الأشخاص، فيحتوي سمك النجار على كمية كبيرة من الدهون الأحادية المشبعة التي تصل إلى 20% من وزنه.

كما أن ذلك النوع من السمك يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات كفيتامين د وفيتامين ب بالإضافة لاحتوائها على الكثير من المعادن مثل الكالسيوم والفسفور والحديد والزنك.

وتبحث الكثير من السيدات عن الخطوات التي تتبع في تحضير سمك النجارين ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة عمل السمك النجارين.

طريقة عمل السمك السنجاري وسمك النجارين

هناك الكثير من الطرق تسوية السمك وتختلف الطرق باختلاف نوع السمكه واختلاف نوع طريقة الطهى ومنها ماياتي :

طريقة عمل السمك النجارين

يتم تحضير السمك النجارين بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي المقادير:

سمكة كبيرة نجار. بصلة. ثمرتان من الطماطم. ثمرتان من الفلفل الرومي. قرف فلفل حامي. ليمونة. رأس ثوم. ملعقتان من الفلفل الأحمر حامي مهروس. ملعقة من كلًا من الملح والكمون والخل. ملعقة كبيرة من الزيت.

كيفية التحضير:

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل أن يتم تحضير السمك النجارين:

أولًا يتم الحصول على السمكة ويتم تنظيفها جيدًا بالتحديد من البطن ويتم إخراج كل ما بداخله ويتم التنظيف بشكل جيد.

بعد ذلك يتم تحضير تتبيلة من كافة المكونات.

ثم يتم وضع التتبيلة داخل السمك وفي كافة الفتحات.

بعد ذلك يتم لف السمكة في ورق فويل ثم يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة عشرين دقيقة.

كيفية تحضير السمك مع الخضار

يمكن بكل سهولة تحضير تلك الوصفة من خلال إحضار المكونات الآتية:

كيلو من السمك الفيليه. أربعة حبات من الطماطم. حبة من الليمون. حبتان من الجزر. حبتان من البطاطس. حبة من البصل. ربع كأس من الزيت النباتي. نصف كأس من الكزبرة الخضراء. ربع كأس من عصير الليمون. ملعقة من زيت الزيتون. ملعقة من البابريكا. خمسة فصوص من الثوم. ملعقة من الكمون. نصف ملعقة من الفلفل الأحمر. ملعقة من الزنجبيل. كأس من الكريما.

كيفية التحضير:

يعتبر طاجن السمك والخضار من الوجبات المميزة التي تتسم بنكهة شهية وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير طاجن السمك مع الخضار: