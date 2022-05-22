طريقة عمل ايس كريم اقتصادي في البيت بأطعم مختلفة بدون حليب مكثف

يقترب علينا فصل الصيف، وبداية الشعور بالحر ومن أهم الحلويات التي يمكن تناولها في هذا الجو هو الآيس كريم اللذيذ، ويعتبر هو الحلوى الأكثر شعبية خلال هذه الشهور، وشراء الايس كريم قد يكلفنا الكثير من المال، ولذلك فالعديد من النساء تبحث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد الآيس كريم في المنزل بشكل آمن وصحي وبنفس شكل الجاهز وطعمه، لذلك تابعو معنا هذا المقال لمعرفة خطوات التحضير.

طريقة عمل الايس كريم الاقتصادي في المنزل

تهتم الكثير من الأمهات، وربات البيوت بصحة أولادهم وتقديم كل الحلويات التي يرغبون فيها في المنزل حتى تكون مضمونة من حيث المكونات وصحية، وحتى تكون بتكاليف أقل عن الجاهزة، والايس كريم من اجمل الحلويات اللذيذة المنعشة خاصتًا في فصل الصيف، والآن يمكن تجهيزه بشكل مفيد وصحي لكل الاطفال والكبار، وخطوات التحضير كالتالي:

المكونات:

كوب من اللبن الحليب.

خمس ملاعق كبار من السكر البودرة.

أربع ملاعق كبار من القشطه الطبيعية.

كوب من الكريمة الخفق.

ملعقة صغيرة من طعم الفاكهة المرغوب فيه وتكون صحية مصرح بها.

طريقة التحضير: