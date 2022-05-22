نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ايس كريم اقتصادي في البيت بأطعم مختلفة بدون حليب مكثف في المقال التالي
يقترب علينا فصل الصيف، وبداية الشعور بالحر ومن أهم الحلويات التي يمكن تناولها في هذا الجو هو الآيس كريم اللذيذ، ويعتبر هو الحلوى الأكثر شعبية خلال هذه الشهور، وشراء الايس كريم قد يكلفنا الكثير من المال، ولذلك فالعديد من النساء تبحث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد الآيس كريم في المنزل بشكل آمن وصحي وبنفس شكل الجاهز وطعمه، لذلك تابعو معنا هذا المقال لمعرفة خطوات التحضير.
طريقة عمل الايس كريم الاقتصادي في المنزل
تهتم الكثير من الأمهات، وربات البيوت بصحة أولادهم وتقديم كل الحلويات التي يرغبون فيها في المنزل حتى تكون مضمونة من حيث المكونات وصحية، وحتى تكون بتكاليف أقل عن الجاهزة، والايس كريم من اجمل الحلويات اللذيذة المنعشة خاصتًا في فصل الصيف، والآن يمكن تجهيزه بشكل مفيد وصحي لكل الاطفال والكبار، وخطوات التحضير كالتالي:
المكونات:
- كوب من اللبن الحليب.
- خمس ملاعق كبار من السكر البودرة.
- أربع ملاعق كبار من القشطه الطبيعية.
- كوب من الكريمة الخفق.
- ملعقة صغيرة من طعم الفاكهة المرغوب فيه وتكون صحية مصرح بها.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء مناسب الحجم.
- أضيفي بداخله كريمة الخفق.
- أضيفي إليها الطعم المناسب المرغوب فيه.
- احضري المضرب الكهربائي.
- وقومي بإضافة اللبن الحليب بشكل تدريجي إلى الكريمة استخدمي المضرب على أعلى سرعة حتى يتم الخفق بشكل جيد.
- أضيفي الي المكونات أثناء الخفق السكر البودرة أيضًا واستمري في الخفق حتى يتضاعف حجم الكريمة بشكل واضح ومميز وتصبح هشة.
- أضيفي إلى المكونات في النهاية القشطة.
- واعيدي الخلط مرة أخرى على أسرع درجة.
- بعد ذلك سوف تلاحظين أنه أصبح ايس كريم بالطعم المعتاد.
- قومي بوضع الخليط الذي تم تجهيز بشكل مناسب في كاسات من المعدن، أو بولات صغيرة معدنية.
- ادخليها الفريزر واتركي الآيس كريم لمدة خمس ساعات حتى يتجمد الخليط تمامًا.
- اخرجي الايس كريم من الفريزر الآن ويمكن تزيينه بقطع الفاكهه المناسبة حسب الطعم الذي تم اختيار، ويمكن عمل اكثر من طعم وتقديمه على اكثر من شكل وسوف ينال إعجاب الجميع، ويتم تناوله بالف هنا وشفا في أي وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ايس كريم اقتصادي في البيت بأطعم مختلفة بدون حليب مكثف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.