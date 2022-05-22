نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الليزر تعالج ضعف النظر وتحسن البصر فلا حاجة لعمليات الليزك بعد الآن صحح نظرك في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس خاصتًا من يعاني من ضعف النظر عن أهم الأطعمة التي قد تكون سبب في تقوية النظر وحماية العين من ضعف النظر، وبالفعل هناك العديد من المأكولات التي تساعد في ذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها العين للوقاية من حدوث أمراض العين وتجنب ذلك، وخاصتًا إذا تم المداومة على تناولها، ومن خلال متابعة هذا المقال سوف نتعرف على أهم أنواع الفاكهة التي تحقق ذلك.

أهم أنواع الفاكهة التي تساعد في تقوية النظر وتجنب الإصابة بأمراض العين

تحتاج العين لبعض العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد في تقوية النظر والتخلص من أي ضعف في العين ومنها فيتامين C، وفيتامين أ، وايضًا الاوميجا3، ومن أهم الأنواع هي كالاتي:

البطاطا الحلوة:

تعتبر البطاطا الحلوي ذات اللون البرتقالي من الداخل من أهم الفواكه التي تحتوي على البيتا كاروتين وهو أحد أنواع فيتامين أ والذي يساعد بشكل كبير على تقوية النظر والقدرة بشكل كبير على الرؤية في الظلام، كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات الأخرى التي تحتاجها العين والجسم بشكل عام.

قرع العسل:

قرع العسل من انواع الفاكهه التي أيضًا تساعد في تقوية النظر والتخلص من ضعف البصر، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات منها أحماض الاويجا3 الدهنية، كما أنها تحتوي على فيتامين A,C.

تناول البرتقال:

تناول البرتقال من أهم الأنواع وذلك لإحتوائه على فيتامين سي، والذي له دور فعال في تقوية الأوعية في العين، والوقاية بشكل كبير من الإصابة بعتمة العين، والإصابة بالضمور البقعي في عدسة العين.

تناول المشمش والشمام:

كل فاكهه تحتوي على اللون البرتقالي من الداخل فهي غنية بفيتامين أ الذي تحتاجه العين لتقوية الرؤية بشكل اوضح والتخلص من ضعف النظر ويعتبر المشمش والشمام من هذه الانواع.

الفراولة:

الفراولة من أهم الأنواع التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي كما أنها تحتوي أيضًا على اللوتين وكل ذلك من شأنه تقوية عدسة العين بشكل واضح ويؤدي ذلك إلى تقوية النظر ومنع حدوث إعتام في عدسة العين تمامًا.