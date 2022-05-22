نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة على أصولها بطرق مختلفة لتحضيرها وأسرار نجاحها بمكونات بسيطة وخطوات سريعة في المقال التالي
تعتبر البسبوسة من الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص وأهم ما يميزها مذاقها الشهي بالإضافة لطريقة تحضيرها السهلة والبسيطة والغير مكلفة على الإطلاق وهناك بعض الأمهات التي من هوايتها أن تصنع المأكولات بيديها بدلًا من شرائها من الخارج ومن بين تلك الحلوى البسبوسة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير البسبوسة.
كيفية تحضير البسبوسة
يتم تحضير البسبوسة في المنزل بكل سهولة وبمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير البسبوسة.
مكونات البسبوسة
- كأسان من دقيق السميد الخشن.
- كأسان من لبن الزبادي.
- نصف كأس من السكر.
- ربع كأس من زيت الذرة.
- ثلاثة ملاعق من جوز الهند المبشور.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
مقادير التزيين
- فستق.
- لوز مقشر.
مكونات القطر
- كأس ونصف من الماء.
- كأس ونصف من السكر الأبيض.
- عصير نصف ليمونة.
- رشة من الفانيليا.
خطوات تحضير البسبوسة
- يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه دقيق السميد وجوز الهند المبشور ثم يتم إضافة كلًا من السكر والبيكنج بودر ثم يتم رش كمية قليلة من الملح مع تقليب كافة المكونات.
- بعد ذلك يتم إضافة ربع كأس من الزيت مع كأسين من اللبن ثم يتم العجن لحين الحصول على عجينة لينة.
- يتم وضع البسبوسة في صينية ويتم تقطيعها بالشكل المرغوب وعلى كل قطعة يتم وضع حبة من الفستق أو اللوز.
- يمكن استخدام لبن الزبادي بكأسين من الحليب الدافئ المضاف له عصير الليمون ويتم تركه لمدة ساعتين ويمكن استخدامه بكل سهولة.
- قبل أن يتم الخبز يتم ترك الصينية لحين أن ترتاح لمدة ربع ساعة.
- بعد مرور ربع ساعة يتم وضع الصينية في الفرن ويتم تركها لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم تحميرها وبعد الانتهاء من التحمير ثم يتم وضع القطر عليها.
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