البسبوسة على أصولها بطرق مختلفة لتحضيرها وأسرار نجاحها بمكونات بسيطة وخطوات سريعة

تعتبر البسبوسة من الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص وأهم ما يميزها مذاقها الشهي بالإضافة لطريقة تحضيرها السهلة والبسيطة والغير مكلفة على الإطلاق وهناك بعض الأمهات التي من هوايتها أن تصنع المأكولات بيديها بدلًا من شرائها من الخارج ومن بين تلك الحلوى البسبوسة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير البسبوسة.

كيفية تحضير البسبوسة

يتم تحضير البسبوسة في المنزل بكل سهولة وبمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير البسبوسة.

مكونات البسبوسة

كأسان من دقيق السميد الخشن. كأسان من لبن الزبادي. نصف كأس من السكر. ربع كأس من زيت الذرة. ثلاثة ملاعق من جوز الهند المبشور. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير التزيين

فستق. لوز مقشر.

مكونات القطر

كأس ونصف من الماء. كأس ونصف من السكر الأبيض. عصير نصف ليمونة. رشة من الفانيليا.

خطوات تحضير البسبوسة