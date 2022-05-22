نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع وصفة لازالة الجير وتكلسات الاسنان في المنزل بدون طبيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسنان هي أهم ما يبرز الابتسامة الجميلة الجذابة، فإن الاسنان البيضاء اجمل مايزين وجه النساء والرجال ايضًا، ولكن قد يتراكم بعض الجير على الأسنان مما يؤدي إلى ظهور بقع صفراء واضحة قد تغير من لون وجمال الأسنان وأصبح يبحث الكثير من الناس عن أفضل الحلول التي تساعد في إزالة طبقات الجير، وتنظيف الأسنان بالشكل المطلوب دون تدخل تجميلي، وهنا سوف نتعرف على أهم الوصفات التي تحقق ذلك بكل سهولة وامان للأسنان تابعونا لمعرفة التفاصيل.

أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في تبييض الأسنان

الكثير من المواد التي لها تأثير فعال وسريع ولكن لابد من المداومة على استخدامها لتحقيق المطلوب ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

البيكنج صودا مع ملح الطعام

يمكنك استخدام البيكنج صودا لغسيل الأسنان فهو يعمل على إزالة بقع الحبر التي قد تؤدي إلى اصفرار الأسنان وطريقة الاستخدام كالتالي:

احضري فرشاة الأسنان المعتادة.

أضيفي إليها كمية مناسبة من صودا البيكنج صودا المخلوطة بالملح.

قومي بترطيب الفرشاة بالماء وغسل الأسنان بالشكل التقليدي المعتاد.

اتركي الخليط على الأسنان لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

يمكن شطف الفم بالكامل الآن.

لابد من المداومة على الاستخدام حتى الحصول على أسنان نظيفة ناصعة البياض.

استخدام زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أهم ما يستخدم لتبييض الأسنان بالشكل المرغوب فيه وذلك لقدرته على إزالة طبقة الجير التي قد تكون متراكمة على الأسنان، ويتم استخدامه كالتالي:

يتم إحضار فطنة نظيفة ويتم غمس الفطنة في زيت جوز الهند.

افركي الأسنان بالكامل من أسفل إلى أعلى والعكس بزيت جوز الهند الطبيعي.

واتركيه على الأسنان ثم قومي بغسل الاسنان جيدًا.

يستخدم بشكل يومي للوصول إلى البياض المطلوب.

استخدام زيت القرنفل

زيت القرنفل ليس فقط يساعد على التنظيف والتبييض بل يساعد في التخلص من الفطريات والبكتريا التي قد تكون عالقة في الأسنان ويتم استخدامه كالتالي: