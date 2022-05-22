أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار المقرمش والطعم يجنن بجد

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من الأطباق الجانبية التي لابد من وجودها بجانب أي أكلة من الأكلات سواء الأكلات الشعبية أو الوجبات الأساسية هو طبق المخلل، حيث توجد أنواع عديدة جدا من المخللات ومن ضمن أنواعها هو مخلل الجزر ومخلل اللفت والباذنجان ومخلل الخيار والليمون والفلفل والقرنبيط وغير ذلك الكثير، وكل مخلل منهم له طعم لذيذ ومختلف ولكن المخلل الذي نتناوله كثيرا والأكثر شهرة هو مخلل الخيار حيث أنه يتميز بمذاق جميل جدا وشهي ونجد أن أغلبية الأمهات يقومون بتخليله في المنزل، وطريقة عمل مخلل الخيار في البيت سهلة جدا وسريعة ومكوناته التي يحتوي عليها بسيطة ومتوافرة في كل منزل، وقد نجد عدد كبير من السيدات يقومون بتخليل الخيار والجزر واللفت والقرنبيط والفلفل مع بعض في برطمان واحد، ولكن العدد الآخر منهم يفضلون أن يقوموا بتخليل الخيار وحده في برطمان دون أن يضيفوا إليه أي نوع من الخضراوات.
مكونات مخلل الخيار
- نصف كيلو من الخيار صغير الحجم.
- كمية مناسبة من الماء.
- أربع فصوص من الثوم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العصفر.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
طريقة عمل مخلل الخيار
- نقوم بتجهيز طبق كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضيف إلى الماء ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العصفر وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم خلط المكونات مع بعض ثم نحضر برطمان زجاجي نظيف ونقوم بغسل الخيار وتقطيعه ونضعه في البرطمان.
- ثم نضيف الثوم ويتم تقطيعه على شكل شرائح ويتم إضافة خليط الماء مع باقي المكونات وفي النهاية نضع الزيت ويتم غلق البرطمان ونتركها في الثلاجه لمدة عشر أيام لتخليله جيدا.
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