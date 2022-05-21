نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج حروق النار وحروق الشمس بسهولة و أهم الإسعافات الأولية التي يجب معرفتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج حروق ولسعات النار و حروق الشمس مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف وكثرة التعرض لأشعة الشمس من الممكن أن تصاب البشرة بالحروق، والإسعافات الأولية لتجنب الالتهاب الشديد للحروق، لذا هناك عدة طرق تساهم بشكل فعال في علاج حروق الشمس سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

علاج حروق الشمس بطرق سحرية

هناك مجموعة من الحلول السحرية التي تساعد على علاج حروق الشمس من بينها ما يلي:

أكياس الشاي

هذه الطريقة من الطرق التقليدية التي لها دور فعال في التخلص من حروق الشمس، لأن أكياس الشاي تحتوي على حمض التانيك الذي له دور قوي في التخلص من تلك المشكلة.

يمكن استخدامه بعد أن يبرد تماما، ثم توضع على الأماكن المصابة، وتركه لمدة 10 دقائق.

الزبادي

يحتوي الزبادي على الأس الهيدروجيني وهذا يعيد إلى البشرة حيويتها، ويمكن استخدامها من خلال توزيع كمية مناسبة على مكان الحروق وتركه لمدة 15 دقيقة.

الكمادات الباردة

يمكن تطبيق الكمادات الباردة على الأماكن المصابة بحروق الشمس، لكن لا يفضل وضع الثلج مباشرة على الوجه، حتى لا تتفاقم المشكلة.

أفضل كريم لعلاج حروق الشمس

يتعرض العديد من الأشخاص الي حروق الشمس في فصل الصيف، لذا سوف نتعرف على أفضل كريم ل علاج حروق الشمس من خلال الآتي:

كريم بانثينول

يحتوي هذا الكريم على خصائص مضادة للالتهابات، كما يحتوي على مواد طبيعية، لذا يعتبر آمن على البشرة.

يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الالتهابات، ويمكن استخدامه من خلال تطبيق كمية بسيطة على الأماكن المصابة مرتين يوميا.

كريم ميبو

يحتوي على مواد طبيعية مثل، العسل، الصبار، بالإضافة إلى السمسم، لذا يعمل على التخلص من حروق الشمس بشكل آمن وفعال.

يتم استخدامه من خلال توزيع طبقة رقيقة على الأماكن المصابة بالحروق مرتين يوميا.

علاج حروق الشمس بالوصفات الطبيعية

يوجد مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في علاج حروق الشمس سوف نوضحها من خلال السطور التالية:

بيكربونات الصوديوم والشوفان

بعد الانتهاء من السباحة، يمكنك ملء حوض الاستحمام بالماء ثم وضع ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم.

كوب من الشوفان، ثم الجلوس في هذا الحرص لمدة نصف ساعة، بعد سوف تلاحظ اختفاء حروق الشمس.

شاي البابونج

البابونج من الوصفات الطبيعية التي تساعد على علاج حروق الشمس وتعمل على التقليل من التهاب وتورم البشرة.

يمكن استخدامه من خلال غلي كمية مناسبة، ثم تركها حتى تبرد، بعد ذلك يتم تطبيقها على الأماكن المصابة.

زيت اللافندر