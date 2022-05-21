طريقة عمل كيكة الشوفان قنبلة تخسيس وحرق الدهون في 3 أيام وبدون رجيم ولا حرمان

طريق عمل كيكة الشوفان الكثير منا يعشق الحلويات وخاصتًا الكيكة، ومع وجود هوس زيادة الوزن الذي يلاحق الكثير من النساء والفتيات فقد يمتنع الكثير عن تناول الكيكة المعتادة، وقد جئنا اليكم بافضل طريقة لعمل الكيكة وهي كيكة الشوفان المميزة والتي تساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن، وذلك لأن الشوفان يساعد بشكل كبير على الشعور بالشبع لفترة طويلة كما أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا ويحتوي على العديد من الفوائد والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، يمكنكم الآن تحضير كيكة الشوفان بكل سهولة في المنزل وذلك من خلال اتباع الخطوات التي سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الشوفان المميزة

تحتوي كيكة الشوفان على مكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أنها يتم تجهيزها بكل سهولة بدون اي مجهود وطريقة التحضير كالتالي:

المكونات

١ كوب كبير من الشوفان مطحون ناعمًا بالدقيق.

عدد بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي خفيف ويفضل الذرة.

رشة من الفانيليا.

اربع ملاعق كبار من اللبن الحليب.

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

ملعقتين من عسل النحل للتحلية.

ملعقة واحدة من الخل الأبيض.

طريقة الإعداد والتحضير