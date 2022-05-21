فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 10 كيلو هتقشريهم في ثواني

لا يوجد مطبخ يخلو من الثوم، لأنه يضاف إلى الكثير من الوصفات المختلفة، لأنه يعطي طعم ورائحة في الطعام لا مثيل لها، ومن أمثلة الأطعمة التي يكون الثوم أحد مكوناتها، الملوخية، والمكرونة بالصوص الأحمر، والكشري، وأصبح تحضير الثومية طبق أساسي في جميع المطاعم يوضع بجانب المشويات، ولكن للأسف الشديد يحتاج وقت كثير في تقشيرة، وبالأخص إذا لم يكن لديكي وقت، كما أنه تظل رائحته في اليدين لفترات طويلة ومن الصعب إزالتها، وعلى وجه الخصوص إذا كنتِ لديكِ أظافر طويلة، كل هذه مشاكل تجعل ربة المنزل تستبدل الثوم البودرة بالثوم الفريش لكي تريح نفسها، ولكن بعد تجربة الطرق المختلفة التي سنقوم بشرحها لكم الآن لم تقومي بشراء الثوم البودرة مرة أخرى، لمعرفة هذه الطرق يجب متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ باستخدام الماء الساخن

في بعض الأوقات ليس يكون لديكِ وقت لتقشير الثوم، وعلى وجه الخصوص إذا كان الثوم جديد، وتكون القشرة لاصقة عليه وبتالي تكون عملية تقشيره صعبة جدا، وبما أنه أساسي حتى في أبسط الوجبات، ولذلك بحثنا لكي نصل إلى حل لنتخلص من هذه المشكلة، والآن سوف نقدم لكم الطريقة الأولى لتقشير الثوم باستخدام الماء الساخن، وإليكم الخطوات:

نحضر كمية الثوم التي نرغب في تقشيرها.

نحضر طبق بلاستيك ثم نضع فيه الماء الساخن.

يتم قطع رؤوس الثوم كلها، وبعد ذلك، يتم إزالة القشرة الخارجية لها.

يتم فص الفصوص عن بعضها البعض.

يجب وضعهم في الماء الساخن لمدة عشرة دقائق.

بعد ذلك يتم تصفية الماء، وبعد ذلك سنجد أن الطبقة الخارجية لها وقعت في الماء.

يجب إزالة بقايا القشور، و نلاحظ أننا نتخلص منها بكل سهولة.

يجب تجفيف الثوم، ثم بعد ذلك نضعه في برطمان زجاجي، وبشرط أن يكون جاف تماما.

ثم بعد ذلك نضعه في الثلاجة.

طريقة أخرى لتنظيف الثوم بسرعة الصاروخ

ما اروع هذه الطريقة لتقشير الثوم في ثواني: