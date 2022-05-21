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طريقة عمل السمبوسك المنزلية هي موضوع مقالنا اليوم، ففي رمضان نقوم بتحضير أشهى الأطباق الرئيسية والجانبية والسمبوسة تتربع على عرش أفضل أنواع الأطباق الجانبية، يمكنك تحضيرها في أي وقت خلال اليوم ولا يُقال لها “لا”، ما يُميز السمبوسة بأنها خفيفة على المعدة ويتم تحضيرها بسهولة طالما أن العجينة متوفرة لديك، وتعتبر خيار مناسب في المناسبات والعزومات وخاصة في شهر رمضان المبارك وسنقدم لكم بشكل تفصيلي طريقة تحضيرها في المنزل. خطوات وطريقة عمل السمبوسك المنزلية المقادير:- خمسة أكواب من الدقيق الأبيض.

زيت نباتي.

زبادي طازج.

سكر أبيض.

ماء دافئ.

رشة ملح.

لحمة مفرومة – بصل مفروم – بقدونس – بهارات (للحشوة). طريقة التحضير:- قومي بوضع الدقيق مع السكر والزيت والملح في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا ثم صبي الماء بالتدريج وقلبيهم حتى تصبح العجينة طرية ومتجانسة.

بواسطة أكياس من النايلون قومي بتغطية العجينة واتركيها لمدة أقل من نصف ساعة حتى تختمر تمامًا وتصبح بحجم أكبر.

بعد ذلك قومي بتحضير الحشوة بوضع البصل في الطاسة حتى يذبل وأضيفي المكونات الأخرى الخاصة بالحشوة حتى تنضج في الزيت واتركيها حتى يحين استخدامها.

ضعي طاسة القلي على النار وضعي كمية ضئيلة من الزيت حتى يسخن تمامًا ثم قومي بوضع الحشوة في العجينة وأغلقيها جيدًا إما بشكل طولي أو على شكل مثلث.

ضعي السمبوسة في الطاسة وقلبيها على جوانبها حتى تحمر ثم أخرجيها على طبق به مناديل مطبخ ورقية تعمل على امتصاص الزيت ثم اتركيها تبرد قليلًا.

ابدئي في تقديمها بإضافة بعض البهارات عليها ورشي البقدونس وقدميها كأفضل طبق جانبي لأصدقائك وضيوفك. طريقة عمل السمبوسة بالنشا المكونات:- ثلاثة أكواب دقيق.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

نصف كوب ماء.

زيت نباتي.

ملعقة ملح.

ماء فاتر. طريقة التحضير:- قومي بتذويب النشا في الماء الفاتر ثم أضيفي الدقيق إلى النشا المذاب وقلبي المكونات جيدًا.

بعد أن تصبح لديك عجينة متماسكة قومي بتشكيلها على هيئة دوائر أو أشكال مستطيلة وافرديها بالنشابة.

ابدئي في حشو العجينة وأغلقيها جيدًا من كل الجوانب وقومي بقليها بنفس طريقة القلي السابقة. عمر شويل - جدة عجينة السمبوسك المقرمشة احلى من الجاهزة بطريقة سهله وسريعه حضريها بنفسك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة السمبوسك المقرمشة احلى من الجاهزة بطريقة سهله وسريعه حضريها بنفسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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