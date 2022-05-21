أحدث ألوان الملابس الأشهر في عالم الموضة لكي ولطفلك في صيف 2022

تهتم العديد من النساء كل عام بمعرفة ألوان الموضة خاصة في فصل الصيف، وتبدأ بالبحث عن أحدث صيحات الموضة، وقد لاحظنا أن الألوان هذا الصيف تتأرجح ما بين الهادئة والمنعشة وبعض الألوان الجريئة، لذلك قمنا بتجميع أحدث ألوان وصيحات الموضة لصيف 2022 في هذا المقال إليك أبرز ألوان الموضة في الصيف للأطفال والكبار.

ألوان الموضة في الصيف 2022 للكبار

يوجد مجموعة من الألوان تسيطر على أزياء هذا الصيف سوف نعرضها لكم من خلال السطور القادمة:

اللون الأبيض اللون الأبيض من الألوان الأكثر شهرة وجمال، كما يتم تقديمه من خلال دور الأزياء العالمية ويبدو أنه المسيطر على الموضة هذا الموسم. حيث تم تصميم سترات وفساتين وبنطلونات بهذا اللون.

اللون السماوي ظهرت العديد من التصميمات بهذا اللون في الكثير من دور الأزياء العالمية مثل Burberry، Boss، كما يعتبر من الألوان التي تسيطر على موضة 2022.

اللون الأصفر الصارخ أو الكناري تلجأ العديد من الفتيات خلال فصل الصيف إلى ارتداء الملابس ذات الألوان المبهجة والفاتحة ومن تلك الألوان اللون الأصفر. ظهرت أيضا العديد من الفساتين الصفراء في دور العرض العالمية مثل prada، Miu Miu.

اللون الوردي اللون الوردي يعطي إحساس بالبهجة والدفء، كما يمنح الفتيات مظهرا مفعم بالأنوثة والحيوية، لذا فإن أغلب استايلات هذا العام تعتمد على هذا اللون.

اللون الأحمر يعتبر اللون الأحمر من الألوان المفضلة لدى العديد من السيدات، لذا يعتبر من الألوان التي تسيطر على أزياء صيف 2022. أيضا يعتبر من الألوان الجذابة المفعمة بالحيوية والتي تناسب جميع درجات البشرة الداكنة منها والفاتحة.

ألوان الموضة في الصيف للأطفال

قامت الشركات العالمية ومصممي الأزياء المشهورين بطرح مجموعة متنوعة من موضة صيف 2022 للأطفال سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية: