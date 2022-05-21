ضاع عمرك وفلوسك بتشتري السمن الجاهز هيبقي عندك سمنة بلدي فلاحي واصليه البلد السنة كلها

لا تخلو جميع المنازل في الوقت الحالي من السمنة البلدي التي يتم إضافتها في العديد من الأطعمة الرائعة المختلفة كما يجب الإشارة أن السمنة البلدي تعتبر مغذية بصورة كبيرة وصحية للغاية للجسم حيث أنها تتكون من العديد من المواد المفيدة للجسم بشكل كبير حيث تعتبر مستخلص من قشطة اللبن كامل الدسم الذي يخرج من حليب البقر والجاموس أيضا حيث تلجأ العديد من النساء إلى صنع السمنة في المنزل لذلك تابعوا معانا طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضيرها بكل سهولة في المنزل

طريقة عمل السمن البلدي المنزلي

هناك مجموعة من المكونات البسيطة التي يمكنكم تحضيرها من أجل تجهيز السمنة البلدي من بينها :

كوب حليب ويفضل نوع الجاموس لاحتوائه على نسبة كبيرة من الدهون.

ملعقة من الزبادي.

وعاء كبير

جهاز الخفق أو التقليب.

مصفاة ضيقة أو قطعة شاش كبيرة.

طريقة التحضير السمنة البلدي

يمكنكم تحضير السمنة البلدي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات الآتية: