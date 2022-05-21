نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرك وفلوسك بتشتري السمن الجاهز هيبقي عندك سمنة بلدي فلاحي واصليه البلد السنة كلها في المقال التالي
لا تخلو جميع المنازل في الوقت الحالي من السمنة البلدي التي يتم إضافتها في العديد من الأطعمة الرائعة المختلفة كما يجب الإشارة أن السمنة البلدي تعتبر مغذية بصورة كبيرة وصحية للغاية للجسم حيث أنها تتكون من العديد من المواد المفيدة للجسم بشكل كبير حيث تعتبر مستخلص من قشطة اللبن كامل الدسم الذي يخرج من حليب البقر والجاموس أيضا حيث تلجأ العديد من النساء إلى صنع السمنة في المنزل لذلك تابعوا معانا طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضيرها بكل سهولة في المنزل
طريقة عمل السمن البلدي المنزلي
هناك مجموعة من المكونات البسيطة التي يمكنكم تحضيرها من أجل تجهيز السمنة البلدي من بينها :
- كوب حليب ويفضل نوع الجاموس لاحتوائه على نسبة كبيرة من الدهون.
- ملعقة من الزبادي.
- وعاء كبير
- جهاز الخفق أو التقليب.
- مصفاة ضيقة أو قطعة شاش كبيرة.
طريقة التحضير السمنة البلدي
يمكنكم تحضير السمنة البلدي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات الآتية:
- في البداية يجب عليكم وضع الحليب في وعاء كبير على النار ويجب الانتظار حتى يغلي تماما ويجب التأكد من خلوه من جميع الميكروبات الموجودة به.
- ثم يتم فرغ الحليب في إناء آخر ويترك لمدة عشر دقائق ثم يتم إضافة ملعقة من اللبن الرائب إلى الحليب ويتم تحريك ثم يتم غلق الوعاء جيدا ويتم تركه لمدة ٨ ساعات ويحب أن تحيط الحاوية بقطعة من القماش حتى لا تفقد التسخين بطريقة سريعة حتى تكتمل عملية بنجاح.
- بعد التأكد بشكل تام من أن اللبن قد تخثر يجب عليكم وضعه في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات.
- ثم يتم وضعه في جهاز الخفق وعندما تبدأ الزبدة في الظهور نبدأ في وضع الخليط في الفلتر ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.
- بعد مرور ساعتين يجب عليكم عصر الزبدة بشكل يدوي حتى يتم التخلص من الماء الزائد ويتم وضعها في قدر على النار ونقلب على نحصل على مادة زيتية.
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