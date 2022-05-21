في دقيقتين.. تنظيف الكرشة من الزفارة بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض

تنظيف الكرشة، هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول الكرشة والممبار وغيرها من أنواع اللحوم التى يعشقها الكثير، ولكن تنزعج الأمهات عند تنظيفها، حيث لا يمكن تنظيفها بالساهل، وتحتاج إلى مكونات قوية لتنظيفها خلال دقائق بشكل مناسب، حتى يصبح لونها أبيض ونتخلص من رائحتها الكريهة، حيث نجد هناك طبقات غير نظيفة متراكمة في تجاويف الكرشة من الداخل، وتستغرق الكثير من الأمهات ساعات طويلة في تنظيفها ولا تصل إلى مستوى النظافة القوية، لذلك تبحث الأمهات عن طرق سريعة لتنظيف الكرشة دون مجهود وتعب، لذا سوف نستعرض لكم طرق تنظيفها لكل سهولة في المنزل.

تنظيف الكرشة من الزفارة

الكرشة من أنواع اللحوم المليئة بالتجاويف، فهي مكان هضم طعام الحيوان، وتراكم هذا الطعام في الداخل يسبب ظهور طبقات خضراء، نحتاج إلى تنظيفها بقوة حتى يصبح لون الكرشة أبيض، كما أن هذه الطبقات تكون ذات رائحة كريهة، ولابد من ازالة الطبقات الخضراء واستخدام مكونات تنظيف قوية لإزالة الرائحة، لذا يمكن تنظيفها من جميع الأوساخ المتراكمة بداخلها من خلال توافر المكونات التالية.

قرصين أسبرين.

ماء ساخن.

سكين.

ربع كوب من الخل.

عصير ليمون ربع كوب.

قرفة خشب.

طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة بالاسبرين

حتى يمكنك تناول طبق من الكرشة لابد من تنظيفها جيداً قبل طهيها، حتى لا ينفر أفراد المنزل من الرائحة الكريهة المنبعثة منها، حيث يساعد الأسبرين على سرعة إزالة الطبقات الخضراء المتراكمة في تجاويف الكرشة، من خلال إتباع الآتي.