كيكة 5 ملاعق ببيضة واحدة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة ومميز

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عمر شويل - جدة كيكة 5 ملاعق ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي الذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب المفضل لديهم، حيث غنية بالكريمة والشوكولاتة، كما أنها حازت على إعجاب الجميع، وانتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، ويرجع سبب تسميتها، نظرا لاحتوائها على خمس ملاعق من المقادير الأساسية، وتتميز بمذاقها اللذيذ والشهي والأكثر من رائع، وبشكلها الجذاب والخرافة الذي لا يوصف، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ويمكن لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وتقدم هذه الكيكة على الفطور لكي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتتكون كيكة الخمس ملاعق من ثلاث طبقات؛ طبقة الكيك، وطبقة الكريمة، وطبقة الشوكولاتة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها عبر الانترنت لكي تقدمها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة كيكة السبع ملاعق الاسفنجية والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير 5 ملاعق بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة 5 ملاعق

تتكون كيكة 5 ملاعق من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

5 ملاعق كبيرة حليب.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

5 ملاعق كبيرة سكر.

5 ملاعق كبيرة زيت.

باكيت فانيليا.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

رشة ملح.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

4 جم بيكنج بودر.

نصف كوب حليب بارد جدا لسقي الكيك.

مقادير الطبقة الثالثة

100 جم كريم شانتيه.

كوب ونصف حليب بارد جدا.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

مقادير الطبقة الثالثة

9 مربعات شوكولاتة بيضاء.

80 جم دانيت كراميل.

للتزيين

شوكولاتة مذابة.

أو صوص الشوكولاتة.

أو صوص التوفي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة 5 ملاعق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيضة والملح والفانيليا والسكر، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يفتح لون الخليط. ثم نضيف الزيت ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي. ثم نضيف الحليب ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي. بعد ذاك ننخل الكاكاو والدقيق والبيكنج بودر على الخليط ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. ثم نحضر صينية فرن مقاس 30 × 20 سم وندهنها بالزيت. ثم نوزع فيها خليط الكيك ونساويه جيدا، ثم نخبط الصينية لنخرج الهواء من الخليط. بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج الكيكة. ثم نحضر الطبقة الثانية، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الكريم شانتيه والكاكاو والقهوة سريعة الذوبان والحليب البارد، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي حتى تتكاثف الكريمة، ثم ندخل الكريمة في الثلاجة ونتركها حتى تبرد ثم نخرج الكيكة من الفرن بعد نضجها، ثم نقوم بعمل ثقوب في الكيكة بواسطة عود، ثم نسقيها بالحليب البارد وهي ساخنة، ثم نترك الكيكة تبرد تماما. بعد ذلك نوزع فوق الكيكة الكريمة ونساويها جيدا. ثم دخل الكيكة في الثلاجة لكي تبرد وتتماسك لحين تحضير الطبقة الثالثة. ثم نحضر الطبقة الثالثة، نحضر وعاء ونضيف إليه الشوكولاتة البيضاء ودانيت الكراميل، ثم نضعه على حمام مائي حتى تذوب الشوكولاتة ويتجانس الخليط. بعد ذلك نوزع الصوص فوق طبقة الكريمة ونساويه جيدا. ثم ندخل الكيكة الثلاجة مرة ثانية ونتركها حتى تبرد وتتماسك لمدة ربع ساعة تقريبا. ثم نخرج الكيكة من الثلاجة. بعد ذلك نقطعها بالسكينة مربعات، ثم نزينها بالشوكولاتة المذابة على شكل خطوط. ثم نقدم كيكة 5 ملاعق في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المكونات

ربع لتر من الحليب.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

40 جم من الشوكولاتة مقطعة مكعبات.

طريقة التحضير