فرد الشعر من الجذور وجعله أنعم وسهل التصفيف بدون كيراتين بوصفة عربية لترميم وعلاج شعرك

يعرف الجميع أن الكيراتين من الطرق الشهيرة التي تساعد في فرد الشعر وتصفيفه. ولكنه يعود على الشعر بالضرر حيث يحتوي على عناصر كيميائية تضر الشعر بشكل كبير أهمها (مادة الفورلدهايد) التي ينتج عنها حرق بصيلات الشعر في أوقات كثيرة وتؤدي لتساقطه بعد ذلك وتقليص نموه، هذا بجانب وجود احتمال للإصابة بعدة أمراض خطيرة، ومن أبرز عيوبه أن ثمنه مرتفع وله رائحة نفاذة، ولهذا تفضل الكثير من السيدات في تحضير الكيراتين بشكل طبيعي باستخدام مكملات غذائية وزيوت طبيعية، لأنها تساعد كثيراً في حل مشاكل الشعر المختلفة وترميمه وإعطائه النعومة واللمعان أيضاً.

كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة

من أشهر طرق تحضير الكيراتين الطبيعي في المنزل، التي تحتاج إلى:

المكونات:

كيس خميرة فورية جافة.

بيضة.

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقتان كبيرتان خل تفاح.

طريقة التحضير:

نخلط كافة المكونات مع بعضها جيداً في وعاء كبير ونتركه لمدة ربع ساعة. ثم نضع الخليط على الشعر ونوزعه بشكل متساوي. بعد ذلك نغطي الرأس بالخليط بغطاء شعر بلاستيك. نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة. في النهاية نشطف الشعر بماء فاتر وشامبو ثم بالبلسم وسنلاحظ نتيجة.

كيراتين طبيعي للشعر بالموز

المكونات:

موزة مستوية ومهروسة.

بيضتان.

طريقة التحضير:

نخلط الموز مع البيض جيداً ليتكون خليط سائل، ويمكن وضع المكونات معاً في الخلاط اليدوي. ثم نوزع الخليط على الشعر جيداً ونصفف الشعر جيداً على شكل كعكة ونغطيه بقبعة بلاستيكية لمدة ساعتين. بعد ذلك نشطف الشعر بماء فاتر وشامبو، ثم نرطب الشعر بالبلسم.

كيراتين طبيعي للشعر بالبيض

الطريقة الأفضل والأسرع لاحتواء البيض على البروتين يمكن استخلاص كيراتين طبيعي للشعر لفرده بدون أضرار.

المكونات:

بيضة.

عدد 3 ملاعق زيت زيتون كبيرة.

ملعقة زيت لوز حلو كبيرة.

ملعقة زيت خروع كبيرة.

عدد 5 قطرات زيت لافندر، وزيت ياسمين.

طريقة التحضير:

بعد ذلك نخفق البيضة جيداً ونضيف لها زيت الخروع، زيت الزيتون، زيت اللافندر، زيت الياسمين ونخلط جيداً. بعد خلط المكونات جيداً نضعه على الشعر من الجذور وحتى الأطراف. ثم نضفف الشعر جداً ونربطه ثم نغطيه بقبعة الرأس أو فوطة دافئة، ونتركه على الشعر لمدة ساعة. في النهاية نشطف الشعر بالشامبو ويفضل أن يكون خالي من السلفات وترطيبه بالبلسم، وغسله ماء دافئ قليلاً.

فرد الشعر سيكون بالنسبة لك أسهل باتباعك هذه الوصفات الممتازة التي تساعدك على تنعيم الشعر بسرعة.