عصير الأناناس بالنعناع والليمون وطريقة تحضيره بالمنزل ألذ العصائر المنعشة

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عمر شويل - جدة عصير الأناناس بالليمون والنعناع المنعش، نلاحظ منذ بداية أيام فصل الصيف، وبدأ الجميع يبحثون عن طريق عمل عصائر صيفية منعشة، تساعد على ترطيب البشرة والتقليل من درجة حرارة الجسم نتيجة التعرض لأشعة الشمس، حيث يحتاج الجسم في فصل الصيف إلى سوائل كثيرة حتى يعوض الفقد نتيجة أشعة الشمس.

عصير الأناناس بالنعناع والليمون وطريقة تحضيره بالمنزل

ويعتبر الأناناس والليمون من الفواكه الصيفية، التي تنعش الجسم عند تناولها، كما يقوي الليمون مناعة الجسم، حيث أن النعناع يساعد على تهدئة القولون ويعالج التهابات المعدة، والأناناس يمد الجسم بعناصر غذائية مفيدة، لذا سوف نوضح لكم طريقة تحضير هذا المشروب السحري.

طريقة عمل عصير الأناناس بالنعناع والليمون

الليمون من العصائر الحمضية، والنعناع من الخضروات الغنية بمركبات تساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي، والأناناس غني بمعادن وفيتامينات هامة، حيث أنه يكون عبارة عن كوكتيل عصائر لذيذة ومفيدة للجسم، لذا فهي تجربة ممتازة وتقوي مناعة الجسم، لذا يمكنك تحضيرها في المنزل لاولادك من خلال توافر المكونات التالية.

مكونات عصير الأناناس بالليمون والنعناع

حبة أناناس كاملة.

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من ورق نعناع.

مكعبات ثلج.

سكر حسب الرغبة.

خطوات عمل عصير الأناناس بالليمون والنعناع

يمكنك تحضير مشروب عصير الأناناس بالليمون والنعناع خلال دقائق بسيطة، حيث يمد جسمك بفوائد عديدة، كما يرطب الجسم من درجة الحرارة، ويجعلك تشعر بالانتعاش، لذا يفضل تناوله بكثرة في فصل الصيف، فهو كوكتيل عصير مفيد جداً للجسم، ويمكنك تحضيره من خلال إتباع الخطوات التالية.