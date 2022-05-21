نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم لذيذ ومطاطي أصنعي الجبنة الموزاريلا مثل المطاعم او الجاهزة بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد جبنة الموتزاريلا من أنواع الجبن التى لاغنى عنها فى عمل البيتزا أو السمبوسة، فهى تعطى للأكل المذاق والطعم اللذيذ، كما أنها تتميز بطعمها الذى لا يقاوم، نظراً لغلو أسعار الموتزاريلا سوف نقوم بطريقة سهلة ومبسطة تغنيكى عن شرائها جاهزة والقيام بها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة توفر عليكى إعدادها.

طريقه عمل وصفه الجبن الموتزاريلا

المكونات

2 كيلو من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من الخل.

نصف كوب عصير ليمون.

تحضير وصفة الجبن الموتزاريلا فى المنزل

نحضر اناء ونضع بداخله الحليب ويرفع على النار، ثم نضع الخل والليمون ونقلب بطريقة مستمرة حتى الحصول على تكتلات الجبن التى توجد على سطح الحليب، ونستمر فى التقليب حتى نحصل على قوام مطاطي.

نصفي الجبن من الحليب السائل ونشكله على هيئة كرات ونضعها فى الفريزر ليتجمد.

نبشر الجبن الموزاريلا ونضعها فى علبة محكمة ونضعها فى الفريزر لحين الاستعمال.

هذه الوصفة سهلة وبسيطة للحصول على جبن موتزاريلا ذات قوام مطاطي يضع على جميع حشوات البيتزا ليكسبها الطعم والمذاق الرائع، ويمكن أن نقطع الجبن الموتزاريلا أصابع وقليها في الزيت للحصول على أصابع الجبن الموتزاريلا الشهيرة ويمكن أن نقدم لكى طريقة عمل وصفة أصابع الجبن الموتزاريلا بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى إعدادها.

طريقة عمل اصابع الجبن الموتزاريلا المقرمشة

المقادير

جبن موتزاريلا مقطع أصابع.

بيضه.

بقسماط.

دقيق.

تحضير وصفة أصابع الموتزاريلا

نحضر ثلاث بولات ونضع داخل كل واحده البيض والبقسماط والدقيق.

نغمس أصابع الموتزاريلا فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

ونعيد هذه الخطوات حتى تنتهى الكمية الموجودة.

نحضر مقلاة بها زيت غزير ونضع بداخلها أصابع الموتزاريلا ونقليها على الوجهين حتى يصبح لونها ذهبى.

نصفي أصابع الموتزاريلا من الزيت بواسطة مناديل ورقية.

سوف نحصل على أصابع جبن مطاطية ذات طعم وقوام مميز يحبونه الأطفال كثيراً ويرغبون فى تناوله باستمرار، لما لها من طعم خفيف وشهي ولذيذ، وقد تغنيك هذه الطريقة عن شرائها جاهزة بأسعار عالية، فكل ما عليكى تطبيق نفس الخطوات للحصول على جبن موتزاريلا ذات قوام مطاطي جميل.