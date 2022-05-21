نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير أقوى كيراتين لفرد الشعر ببذور الكتان والنشا في المقال التالي

يبحث كثير من البنات والسيدات عن طرق مختلفة وطبيعية لفرد الشعر المجعد والخشن بدلا من المواد الكيميائية التي تضر الشعر، وتعد بذور الكتان من المواد الطبيعية التي لها تأثير إيجابي على الشعر وتعمل على فرد وترطيب الشعر ويمكن عمل أكثر من طريقة في المنزل به بدلا من الذهاب إلى سنتر في الخارج بمكونات بسيطة وأقل تكلفة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل كيراتين باستخدام بذور الكتان. مقادير عمل كيراتين الشعر الطبيعي ببذور الكتان في المنزل كوب واحد من بذور الكتان

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا

ملعقتان كبيرتان من جيل الصبار

كوبين من الماء

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند طريقة كيراتين الشعر الطبيعي ببذور الكتان في المنزل نحضر وعاء ونضع به الماء على نار متوسطة حتى تغلي، ثم نضيف إليها كمية بذور الكتان ونقلبهم فترة قليلة ونتركه على النار لمدة خمس عشرة دقيقة .

ثم نقوم برفع وعاء بذور الكتان من على النار، ثم نقوم بتصفيته ونأخذ من بذور الكتان الجيل المستخلص ونتركه جانبا.

بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضع به النشا ونضيف إليها كوب من الماء مع تقليبه جيدا، ثم نضعه على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقة.

ثم نطفئ النار ونضيف إلى النشا جيل الصبار وزيت الزيتون وزيت جوز الهند مع التقليب جيدا ثم نضعه على جيل بذور الكتان المستخلص مع الاستمرار في التقليب حتى يتكون لدينا خليط كريمي.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف ونقوم بتغطية الشعر جيدا بفوطة لمدة أربعة ساعات.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر. فوائد بذور الكتان للشعر تحتوي بذور الكتان على المواد التي تعمل على حماية الشعر من التلف والتقصف.

تعمل بذور الكتان على تقليل إصابة الشخص بالصلع.

تحتوي بذور الكتان على الفيتامينات التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.

تقوم بتغذية فروة الرأس من الجذور وتعمل على حمايتها حيث أنها تحتوي على مواد مفيدة للشعر. عمر شويل - جدة طريقة تحضير أقوى كيراتين لفرد الشعر ببذور الكتان والنشا - ثقفني

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