نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت اليانسون بأسهل طريقة والطعم أحلى من المخابز في المقال التالي
يتميز بسكويت اليانسون بطعم شهي ومحبب للكثيرين وهو من المخبوزات التي يقبل الناس على شرائها من المخابز بكثرة، كما أنه من أنواع البسكويت المفيدة لصحة الجسم، فاليانسون يحسن صحة الجهاز الهضمي حيث يعمل على التخلص من الغازات والإمساك المزمن والكثير من مشاكل المعدة، كما يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يقي من الأنيميا، ويفيد اليانسون في خفض ضغط الدم المرتفع ولذا يجب على من يعانون من انخفاض الضغط تجنب استخدام اليانسون، ويمكننا عمل البسكويت بكل سهولة في المنزل بطعم أحلى من المخابز، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل بسكويت اليانسون بطعم أحلى من المخابز.
مكونات بسكويت اليانسون
- 2 كوب من الدقيق الفاخر.
- ربع كوب من مسحوق الكاسترد.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من بذور اليانسون.
- نصف ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- نصف ملعقة كبيرة من السمسم.
- 4 بيضات بحرارة الغرفة.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب إلا ربع من السكر البودرة.
- نصف كوب من الزيت.
طريقة التحضير
- أولاً نقوم بنخل كوبين من الدقيق وربع كوب من بودرة الكاسترد وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ثم نضيف ملعقة كبيرة من بذور اليانسون ونصف ملعقة كبيرة من حبة البركة والسمسم ونقلب جيداً.
- في إناء عميق نضع البيض والملح وكوب إلا ربع من السكر البودرة ونقلب جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم نضيف نصف كوب من الزيت ونستمر في التقليب.
- ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة بالتدريج ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح مثل خليط الكيك.
- ثم نضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ويوزع بالتساوي ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة حتي ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي خفيف.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم نقطعها على شكل أصابع.
- نضع الأصابع في صينية بها ورق زبدة أو مدهونة بمسحة زيت خفيفة وندخلها الفرن مره ثانية لتأخذ لون ذهبي من الجانبين .
- ثم نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم مع كوب من الشاي بألف صحة وعافية.
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