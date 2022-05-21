بسكويت اليانسون بأسهل طريقة والطعم أحلى من المخابز

يتميز بسكويت اليانسون بطعم شهي ومحبب للكثيرين وهو من المخبوزات التي يقبل الناس على شرائها من المخابز بكثرة، كما أنه من أنواع البسكويت المفيدة لصحة الجسم، فاليانسون يحسن صحة الجهاز الهضمي حيث يعمل على التخلص من الغازات والإمساك المزمن والكثير من مشاكل المعدة، كما يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يقي من الأنيميا، ويفيد اليانسون في خفض ضغط الدم المرتفع ولذا يجب على من يعانون من انخفاض الضغط تجنب استخدام اليانسون، ويمكننا عمل البسكويت بكل سهولة في المنزل بطعم أحلى من المخابز، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل بسكويت اليانسون بطعم أحلى من المخابز.

مكونات بسكويت اليانسون



2 كوب من الدقيق الفاخر.

ربع كوب من مسحوق الكاسترد.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من بذور اليانسون.

نصف ملعقة كبيرة من حبة البركة.

نصف ملعقة كبيرة من السمسم.

4 بيضات بحرارة الغرفة.

رشة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير