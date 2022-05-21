أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية السادة وبالمكسرات بالطريقة الأصلية بمكونات اقتصادية بقوام وطعم مثل الجاهزة

أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية السادة وبالمكسرات، أصبح جميع المقبلات و المنتجات المصنعة غالية باهظ الثمن كثيراً على الكثير من المواطنين ولذلك أصبحت جميع الأمهات وربات البيوت أصبحوا يقومون بتحضير هذه المنتجات من المنزل والتقليل من شراء مثل هذه المنتجات من الخارج، ومن أكثر الأشياء التي نقوم بتناولها وتقديمها على الإفطار و العشاء هي الحلاوة الطحينية وهناك أنواع كثيرة جدًا من الحلاوة الطحينية منها السادة و الشوكولاتة و الفانيليا و المكسرات والفول السوداني، وكل هذه الأطعمة تتمتع بطعم مميز جدًا ومحببه عند الجميع، كما أن الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات المغذية و التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا ومفيدة إلي الأطفال، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات من المنزل.

مقادير الحلاوة الطحينية

2 كوب سكر بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

2 كوب حليب بودر.

رشة من الملح.

2 كوب من الطحينية السائلة بدرجة حرارة الغرفة.

الإضافات

مكسرات محمَّصة.

فول سوداني مجروش.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية