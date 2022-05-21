أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية السادة وبالمكسرات بالطريقة الأصلية بمكونات اقتصادية بقوام وطعم مثل الجاهزة

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أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية السادة وبالمكسرات، أصبح جميع المقبلات و المنتجات المصنعة غالية باهظ الثمن كثيراً على الكثير من المواطنين ولذلك أصبحت جميع الأمهات وربات البيوت أصبحوا يقومون بتحضير هذه المنتجات من المنزل والتقليل من شراء مثل هذه المنتجات من الخارج، ومن أكثر الأشياء التي نقوم بتناولها وتقديمها على الإفطار و العشاء هي الحلاوة الطحينية وهناك أنواع كثيرة جدًا من الحلاوة الطحينية منها السادة و الشوكولاتة و الفانيليا و المكسرات والفول السوداني، وكل هذه الأطعمة تتمتع بطعم مميز جدًا ومحببه عند الجميع، كما أن الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات المغذية و التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا ومفيدة إلي الأطفال، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات من المنزل.
مقادير الحلاوة الطحينية
- 2 كوب سكر بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.
- 2 كوب حليب بودر.
- رشة من الملح.
- 2 كوب من الطحينية السائلة بدرجة حرارة الغرفة.
الإضافات
- مكسرات محمَّصة.
- فول سوداني مجروش.
طريقة تحضير الحلاوة الطحينية
- في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع 2 كوب من السكر ويكون بودر ومن الأفضل نخل السكر لكى يسهل عليك خلطه مع المكونات.
- بعد ذلك نضيف على السكر الحليب البودر نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يختلط.
- ثم نقوم بوضع رشة من الملح وملعقة صغيرة من الفانيليا نقلبهم مع بعضهم.
- نأتي بالطحينة السائلة و نقوم بإضافتها على المكونات بالتدريج رويداً رويداً مع التقليب و العجن جيدًا باليد.
- نقوم بعجن خليط الحلاوة الطحينية حتى يتماسك الخليط ويصبح القوام عجينة متماسكة تتشكل باليد.
- بعد ذلك نأتي بعلبة محكمة الغلق و نقوم بوضع حافظة بلاستيكية او كيس بلاستيك ونقوم بوضع خليط الحلاوة الطحينية داخل العلبة.
- نقوم بتسوية الخليط داخل العلبة بواسطة ملعقة خشبية.
- نأتي بالمكسرات المجروشة أو الفول السوداني المجروش ونقوم بتوزيعة على وجه خليط الحلاوة الطحينية في العلبة.
- نغطي العلبة جيدا، ثم نقوم بوضع العلبة في الثلاجة على الرف لمدة 3 ساعات على الأقل حتى تتماسك تماماً.
- بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقوم بتقطيعها شرائح وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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