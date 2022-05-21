نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مينى البسبوسة بالجبن اللذيذة وصفة جديدة و مبتكرة للشيف منال العالم في المقال التالي

نقدم لكى طريقة تحضير مينى البسبوسة بالجبن والقشطه اللذيذة شهية الطعم بطريقة سهلة ومكونات أصلية ومقادير صحيحة لكي تحصلي على افضل النتائج جربيها الآن من مطبخ منزلك يمكنك سيدتي عمل شكل مختلف ومجرب ومحبب أيضا لأفراد أسرتك وخصوصا الأطفال ليتمتعوا بأطيب الحلويات العربية و لذلك سيدتي دائما تبحثين عن الوصفات المتميزة الرائعة يمكن تقديم طريقة عمل مينى بسبوسة بالجبن مع الشيف منال العالم. مكونات البسبوسة بالجبن يجب الالتزام بمقدار المكونات جيدا حتى تحصلين على أكثر النتائج. أولا مكونات خليط البسبوسة: كوب سميد ناعم.

كوب جوز هند.

نصف كوب سكر.

ربع ملعقة صغيرة مطحونة مستكة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع كوب حليب بودره مجفف.

نصف كوب زيت ذره.

نصف كوب قشطه.

2 حبه بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. الحشو: كوب جبنه موزاريلا.

نصف كوب قشطه.

للتقديم شيرة حسب ما يفضل. للتزيين: فستق حلبي حسب ما يفضل. مقادير عمل القطر أو الشربات كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد. تحضير الشربات أو القطر: نضع قدر به سكر والماء ونقلب حتى يذوب السكر تماما ويبدأ المزيج بالغليان. عندما يغلي المزيج نضيف إليه عصير الليمون الحامض. نترك المزيج يغلي على نار هادئة حتى يشتد. نطفئ النار ونضيف ماء الورد وماء الزهر أو أي وطيبات اخرى ويوضع القطر جانبا حتى يبرد. طريقة التحضير الخطوة الأولي نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

نحضر فناجين قهوة وندهنها بالزبدة ثم نضعها في صينية مناسبة. تجهيز خليط البسبوسة: نحضر وعاء عميق ونضع فيه السميد مضاف إليه جوز الهند والمستكة والسكر والبيكنج بودر والحليب البودر والزيت و البيض والفانيليا. وعن طريق ملعقة خشبية تقلب كل المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج للغاية. ثم نترك مزيج الخليط مع السميد ليرتاح لمدة 15 دقيقة. وبعد مرور 15 دقيقة نأخذ من الخليط ملعقة كبيرة ونضعها في كل فنجان. ثم نضع القليل من الجبن والقشطه فوق الخليط. ثم نعود مرة اخرى ونضع حوالي ملعقة كبيرة من الخليط لنغطي الحشوة. ندخل فناجين البسبوسة لتخبز في الفرن لمدة 20 دقيقة أو ليصبح لونها ذهبي. عند خروجها من الفرن مباشرة وزعي فوقها بعض الشيرة ثم زينيها بالفستق الحلبي عند الرغبة وقدميها بصحة وهناء. عمر شويل - جدة طريقة عمل مينى البسبوسة بالجبن اللذيذة وصفة جديدة و مبتكرة للشيف منال العالم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مينى البسبوسة بالجبن اللذيذة وصفة جديدة و مبتكرة للشيف منال العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.