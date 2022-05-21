نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كنوز من الفوائد الصحية عند تناول زيت الزيتون والليمون على الريق في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق، هل توجد لهما فوائد حقا؟ وما هي تلك الفوائد الصحية للصحة العامة؟ وما مدى تأثير تناول زيت الزيتون والليمون على الريق على وظائف وأجهزة الجسم؟ والكثير من الأسئلة التي تتعلق بهذا الأمر نتعرف عليها في هذا المقال بالتفصيل.

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فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق

يتميز زيت الزيتون بالعديد من الفوائد للجسم، كذلك الليمون يحتوي على عدة فيتامينات هامة للجسم، وتواجد المكونين معاً يمنحان الجسم تأثير مضاعف يتمثل في:

• خفض الوزن: يتميز زيت الزيتون باحتوائه على زيوت نباتية غير مشبعة، ودهون لكن تكون نسبتها أقل من الزيوت الأخرى، لكن هذا الزيت لا يتسبب في زيادة الوزن، أما الليمون فإن تناوله على الريق قبل الإفطار يعمل على ملئ المعدة والإحساس بالشبع بفضل وجود نسبة كبيرة من الألياف فيه.

• صحة الجهاز الهضمي: يأتي دور زيت الزيتون في تحسين الجهاز الهضمي عن طريق منع نمو البكتيريا الضارة وتقليل التهابات الجهاز الهضمي، كذلك الليمون بفضل وجود الألياف فيه يعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي وتقلل الاضطرابات وتقليل حالات الإمساك.

أهمية زيت الزيتون والليمون على الريق

يمنح الليمون الجسم مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين عمل وظائف أجهزة الجسم، ويخفف زيت الزيتون من آثار وعوامل خارجية تؤثر في وظائف الجسم الطبيعية، منها:

• تعزيز صحة القلب: يخفض كلا من زيت الزيتون والليمون من معدل الكوليسترول الضار الذي يدخل الجسم عبر مختلف الأطعمة، كذلك يرتفع معدل الكوليسترول الجيد، ويعملان كذلك على خفض معدلات ضغط الدم، وتقليل مخاطر تصلب الشرايين المحتملة.

• عمل الدماغ: يحتوي زيت الزيتون والليمون كذلك مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من أمراض الدماغ والجلطات الدماغية.

فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق للقلب والشرايين والجهاز الهضمي، وأهمية تناولهما في التأثير على وظائف عمل الدماغ، هذا ما تعرفنا عليه في هذا المقال.