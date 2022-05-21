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عمر شويل - جدة سر النشا لإزالة شعر الوجه والجسم نهائياً وبدون ألم لبشرة صافية كالزجاج، الجميع يريد الحصول على بشرة نضرة وصافية وخالية من الشعر الزائد أيضاً، حيث نجد أنه يمثل مشكلة كبيرة عن الجميع وخاصة إذا كان موجود بشكل زائد عن الطبيعي، وطرق التخلص منه كثيرة ولكنها مؤلمة وتضر البشرة بعد تكرارها، ولكن الحل في استخدام خلطات طبيعية للتخلص من شعر الوجه مثل: خلطة النشا والبيكنج بودر الطبيعية، حيث أنها آمنة علي البشرة علي عكس طرق إزالة الشعر التقليدية والتي تتسبب في اسمرار الجلد أو ظهور الحبوب.

سر النشا للتخلص من شعر الوجه والجسم في دقائق وبدون ألم

يعد الشعر الزائد من أكثر الأمور المزعجة التي تحرص أغلب الفتيات والسيدات علي التخلص منه بشكل نهائي.

ولهذا تلجأ للطرق المعروفة مثل الشمع أو الكريم إلا أنها ليست حلول جذرية كما أن لها آثار جانبية فيما بعد.

ولهذا سوف أقدم لكم سر النشا لإزالة شعر الوجه والجسم وبنتيجة مذهلة من أول استخدام.

وصفة البيكينج بودر والليمون لإزالة الشعر

تعمل هذه الوصفة علي إزالة شعر الوجه بدون ألم حيث أن الليمون يقوم بالحد من ظهور الشعر مرة أخري.

أما البيكنج بودر فيعد مقشر طبيعي للبشرة كما يقوم بتنظيف الوجه والتخلص من الجلد الميت.

المكونات:

عدة نقاط عصير ليمون.

ملعقة بيكينج بودر صغيرة.

ماء حسب الاستخدام.

طريقة التحضير:

أولاً نخلط البيكنج بودر مع عصير الليمون حتى يذوب البيكنج بودر.

بعد ذلك نضيف الماء للخليط عند الحاجة، مع مراعاة أن يكون الخليط قوامه ليش سائلاً.

نأخذ كمية من الخليط ونضعه على المناطق الموجود بها الشعر الزائد في الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة.

نغسل مناطق وجود الشعر هذه مع فرك الماسك عليها بماء عادي.

وصفة البيكنج بودر والقهوة لإزالة الشعر

تساعد هذه الوصفة في التخفيف من نمو شعر الوجه بشكل كبير وليس هذا فقط بل لها دور فعال في تفتيح الأماكن الداكنة الموجودة في البشرة.

المكونات:

بن خام.

بيكينج بودر.

ماء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به كمية متساوية من القهوة والبيكنج بودر. ثم نضيف الماء لتحريك الخليط وتسهيل خلط جميع المكونات معاً. نضع هذا الماسك على البشرة مكان وجود الشعر الزائد سواء في الوجه أو في أي مكان آخر بالجسم. بعد ذلك نترك الخليط على الجسم حتى يجف بشكل تام. نفرك البشرة أو مكان وجود الماسك بلطف، ونغسل الماسك بعد ذلك بماء فاتر.

طريقة إزالة الشعر الزائد بالنشا

يدخل النشا في الكثير من المجالات خاصةً مجال العناية بالبشرة ولذلك يعد أقوي مكون طبيعي للتخلص من شعر الوجه والجسم.

كما يساعد في تقليل حجم المسام الواسعة مما يساعد في إضعاف نمو البصيلات مرة أخري.

المكونات:

عدد ٤ ملاعق نشا كبيرة.

بياض حبتين بيض.

قطعة قماش صوف.

ماء ورد.

طريقة التحضير: