قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم بانثينول والنشا المبهر لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة في دقائق

جميع النساء تحب أن يكون لون بشرتها أبيض مثل لبن الحليب، ولا يوجد فيه بقع ولا تجاعيد التي تدل على تقدم عمرها، ولكن للأسف الشديد كل هذه المشاكل تقابلنا في حياتنا اليومية وبالأخص عند الوصول إلى سن معين، ويعتبر الوصفات الطبيعية لا مثيل لها، لأن كل مكوناتها خالية من أي مواد كيميائية تضر بالبشرة، ويعتبر كريم بانثينول هو أساس حديثنا اليوم، وكلنا نستخدم كريم بانثينول في ترطيب البشرة، والحفاظ عليها من الجفاف وعلى وجه الخصوص في فصل الشتاء، ولكن الآن سوف نقدم لكم استخدام آخر لكريم بانثينول وهو يساعد في تبييض البشرة والتخلص من كل مشاكل البشرة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير ابقوا معنا، ويجب عليكم قراءة باقي الفقرات القادمة، تابعونا.

مكونات كريم بانثينول والنشا في تبييض البشرة والتخلص من البقع

من أهم اهتمامات جميع النساء هو الظهور بشكل جميل وبشرة خالية من أي عيوب، لأنه من طبيعية النساء يفضلون ويعشقون الجمال والمظهر الجذاب، ولذلك إذا وجدت المرأة أي شئ ظهر في الوجه، تفعل الكثير من الوصفات وشراء الأدوية لعلاجها، ولكن نحن نقول لهم أننا سوف نقدم لجميع النساء وصفة سحرية ونتيجتها فعالة ومضمونة مائة في المائة، وإذا قرأت أي فتاة هذه الوصفة ولم تقوم بتنفيذها، سوف تخسر الكثير، وقد أضاعت على نفسها الحفاظ على بشرتها والتخلص من جميع مشاكلها، ونحن الآن سنعرض مكونات هذه الوصفة الخطيرة:

نصف علبة بانثينول.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار الطبيعي.

طريقة تحضير كريم بانثينول والنشا للتخلص من البقع الداكنة وإزالة التجاعيد

مكونات هذه الوصفة طبيعية، كما أنها مفيدة للبشرة أيضا، والآن سوف نقدم لكم خطوات وطريقة استخدام الوصفة: