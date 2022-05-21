انت الان تتابع خبر إجراء تحليل مخدرات للفنان مصطفى هريدي.. بعد القبض عليه في حادث الشيخ زايد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت النيابة العامة في الجيزة بإصدار أمر بإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة للفنان مصطفى هريدي، وهذا بسبب اتهامه بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أليم بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

مصطفى هريدي أصاب 4 أشخاص في حادث الشيخ زايد

وجاء في التقرير الطبي للمصابين في الحادث إصابة “ع. م” بكسر في الجمجمة، و”ع. س” بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة “القطانية”، و”ب. م” بكسر في الحوض، و”ب. أ” بكسر في الذراع وخدوش، وأصيب الفنان مصطفى هريدي أيضاً بالعديد من الإصابات المتفرقة بالجسد، وتم عمل جراحة سريعة له وحالته مستقرة حالياً.

إجراء تحليل مخدرات للفنان مصطفى هريدي

وأمرت النيابة العامة أن يتم إجراء تحليل مخدرات للفنان مصطفى هريدي، وذلك لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادث، وتم الاستماع إلى أقوال الفنان والاستعلام عن حالة المصابين حالياً، تمهيداً إلى الاستماع إلى أقوالهم ومعرفة الملابسات الخاصة بالحادث.